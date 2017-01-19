10:37, 19 Ocak 2017 Perşembe

Hindistan'da okul servisi kaza yaptı: 24 çocuk öldü



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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kamyonla okul servisinin çarpışması sonucu en az 24 çocuğun öldüğü bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde kum yüklü kamyonla okul servisinin çarpışması sonucu en az 24 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Uttar Pradeş'in üst düzey emniyet yetkililerinden Javeed Ahmed, hızlı giden kum yüklü kamyon ile 3 ila 12 yaşlarındaki öğrencileri taşıyan servisin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 24 çocuğun öldüğünü, en az 24 çocuğun yaralandığını söyledi. Ahmed, araçta sıkışan öğrencileri kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bölge okullarında aşırı soğuk nedeniyle eğitime ara verildiğini ifade eden Ahmed, servisteki öğrencilerin okulunun neden açık olduğunun soruşturulacağını kaydetti. Emniyet yetkilisi Daljeet Chaudhary da bölgede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğunu söyledi. Servisteki öğrencilerin Uttar Pradeş'in Etah kentinde öğrenim gördüğü öğrenildi.

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