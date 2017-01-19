10:40, 19 Ocak 2017 Perşembe

Mali'deki bombalı araç saldırısında ölü sayısı 60 oldu



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Mali Devlet Başkanı Keita, askeri kamp saldırısında 60 kişinin öldüğünü bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mali Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita, askeri kamp saldırısında 60 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Keita, devlet televizyonunda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkenin kuzeyinde Gao kentindeki askeri kampı hedef alan saldırıda 60 kişi öldü, 115 kişi yaralandı." ifadesini kullandı. Ölü sayısının artabileceğini belirten Keita, "Her darbenin altından kalkıp düşmanlarımızı yeneceğiz." dedi. İLK GELEN HABER EN AZ 35 ASKERİN ÖLDÜĞÜ ŞEKLİNDEYDİ Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, kampa, askerlerin nöbet değişimi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini, en az 35 askerin öldüğünü, 60 askerin yaralandığını söylemişti. Hükümet, ölenlerden 5'inin intihar eylemcisi olduğunu duyurmuştu. Devlet Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki resmi hesabından dün yapılan açıklamada, ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilmişti.

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