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Afrika
10:40, 19 Ocak 2017 Perşembe

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Mali'deki bombalı araç saldırısında ölü sayısı 60 oldu
Mali'deki bombalı araç saldırısında ölü sayısı 60 oldu
Foto: Arşiv

Mali Devlet Başkanı Keita, askeri kamp saldırısında 60 kişinin öldüğünü bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mali Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita, askeri kamp saldırısında 60 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Keita, devlet televizyonunda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkenin kuzeyinde Gao kentindeki askeri kampı hedef alan saldırıda 60 kişi öldü, 115 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Ölü sayısının artabileceğini belirten Keita, "Her darbenin altından kalkıp düşmanlarımızı yeneceğiz." dedi.

İLK GELEN HABER EN AZ 35 ASKERİN ÖLDÜĞÜ ŞEKLİNDEYDİ

Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, kampa, askerlerin nöbet değişimi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini, en az 35 askerin öldüğünü, 60 askerin yaralandığını söylemişti. Hükümet, ölenlerden 5'inin intihar eylemcisi olduğunu duyurmuştu.

Devlet Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki resmi hesabından dün yapılan açıklamada, ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilmişti.



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