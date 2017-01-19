10:52, 19 Ocak 2017 Perşembe

Alaska'da yanardağ patladı, güvenlik kodu en üst seviyede



Foto: Arşiv

ABD'nin Alaska eyaletindeki Bogoslof Yanardağ, 9,5 kilometre yüksekliğe ulaşan kül püskürtmeye başladı ve bölgede havacılık alanında güvenlik kodunun en üst seviyeye çıkarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Alaska eyaletindeki Bogoslof Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Alaska Volkan Gözlem Merkezinden yetkililer, Anchorage kentinin bin 368 kilometre güneybatısında bulunan Bogoslof Yanardağı'nın dün öğle saatlerinde patladığını ve 9,5 kilometre yüksekliğe ulaşan kül püskürttüğünü belirtti. HAVACILIK ALANINDA GÜVENLİK KODU EN ÜST SEVİYEDE Kül bulutlarının 6 kilometreden fazla yüksekliğe çıkmasının hava trafiğini etkilediği gerekçesiyle bölgede havacılık alanında güvenlik kodunun en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi. Kül bulutunun yüksekliği pilotlar tarafından bildirilirken, uydu görüntüleri bulutun Bering Denizi'nin kuzeydoğusuna doğru hareket ettiğini gösterdi. Bogoslof Yanardağı, 16 Aralık'tan bu yana pek çok kez faaliyete geçmişti.

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