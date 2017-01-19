Rusya'da paganizm yeniden yükselişe geçti

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Pagan gelenekten gelen Ruslar uzun yıllar süren Sovyet rejiminin ardından yeniden Pagan ritüellerine yöneliyor.
Rusya, 988 yılında Kiev Prensi Birinci Vladimir'in Hıristiyan Ortodoks inancını seçmesine kadar, paganizme inandı. Bizanslı misyonerlerin Rusya’ya ulaştırdığı Hıristiyanlık, 988'de Kievli Prens Vladimir’in kendisini vaftiz ettirmesiyle, Kiev Rus Devleti'nin resmi dini oldu.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Rus Ortodoks Kilisesi'nde yeniden canlanma görmesine rağmen, Ruslar pagan geleneklere de ilgi duyuyor. Bu anlamda pagan kültürü dini ritüellerle birleştiriliyor.
Mimar ve sahne sanatçısı Yekaterina Kostrikina ve finansal analist Lyubov Soldatikova, Moskova'daki bir evde suya bakarak pagan geleneklerini sürdürüyor. Muscovite Yekaterina Kostrikina, bir bardak soğuk suda sertleştirilmiş balmumu izlerken. "Bir atın kafası görünüyor bu bir erkek anlamına geliyor" diyor. Kostrikina Moskova'da evinde kendisi ve bir grup kadın arkadaşı ile birlikte putperest geleneklere yöneldi.
Özellikle Rus kadınlarının, psişik, cadı ve falcıları ziyaret etmek için oldukça istekli olduğu belirtiliyor. Rusya Bilimler Akademisi Sosyoloji Enstitüsü tarafından 2013'te yapılan bir araştırmaya göre Rus kadınların yüzde 67'si büyücü, falcı veya medyumlara başvurmuş.
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