11:09, 19 Ocak 2017 Perşembe

TSK'da 95 ByLock gözaltısı





FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 243 TSK personelinden 95'i gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 243 TSK personelinden 95'i gözaltına alındı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.