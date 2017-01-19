Avustralya Günü'nde başörtülü fotoğraflar da panolarda yer alacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avustralya'da Avustralya Günü için reklam panolarına asılan iki Müslüman kızın fotoğraflarının yer aldığı afişler, ırkçılardan gelen tepkiler üzerine indirilmesinin ardından başlatılan kampanyadan elde edilen gelirle çok daha fazla panoda yer alacak.
Ülkede her yıl 26 Ocak'ta resmi tatil ilan edilerek törenlerle kutlanan Avustralya Günü için hazırlanan reklam panolarında, Avustralya bayrakları taşıyan iki başörtülü kızın fotoğraflarının bulunduğu afişlere de yer verildi.
Melbourne'ün Cranbourne semtine asılan panodaki afişler, ırkçılardan gelen tepki ve tehditler üzerine kaldırıldı.
Afişlerin kaldırılmasına tepki gösteren Avustralyalılar, sosyal medya üzerinden kaldırılan afişlerin yeniden ve daha fazla sayıda asılabilmesi için kampanya başlattı. Kampanyaya 24 saat içinde 125 bin Avustralya doları (97 bin dolar) bağışta bulunuldu.
AFİŞLER YENİDEN ASILACAK
Kampanyayı organize eden Avustralyalı Dee Madigan, afişlerin birkaç gün içinde hem Melbourne'de hem de ülkedeki diğer şehirlerde tekrar asılacağını söyledi.
Kampanya hakkında Avustralya Yayın Kurumu ABC'ye konuşan Madigan, kampanya sürecinde çok stres olduğunu belirterek, "Bir tanesini indirmek için baskı yaptılar, biz de o zaman 20 tane daha asarız." ifadesini kullandı.
Madigan, başörtülü kızların yer aldığı afişlerin gazetelerde de reklam olarak yayınlamasını istediğini ifade ederek, "Müslümanların Avustralyalı olmayı benimsemediğini savunanlar ile Avustralya Günü'nü kutlamak için Avustralya bayrağı taşıyan iki Müslüman kızdan şikayet edenler aynı insanlar. Kazanamayacaklar." değerlendirmesini yaptı.
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Avustralya'da ırkçılardan gelen tepki ve tehditler üzerine kaldırılan Melbourne'ün Cranbourne semtine asılan Müslüman kızların fotoğrafları, başlatılan kampanya sonrası yeniden asılacak
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