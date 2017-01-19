11:32, 19 Ocak 2017 Perşembe

Myanmar'da fil kaçakçıları Çin'e çalışıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fildişi ve fil derisine olan talep Myanmar'da fil kaçakçılığını artırdı.

Çevre Koruma ve Orman Bakanlığı'nın Doğal ve Yaban Hayatı Koruma Dairesi Müdürü Win Naing Zaw, bölgedeki fillerin deri, et ve kemiklerinden el çantası da dahil olmak üzere çeşitli aksesuar ve kozmetik sanayiinde kullanılmak üzere yurtdışına kaçırıldığını açıkladı.

Doğal ve Yaban Hayatı Koruma Dairesi Müdürü yaptığı açıklamada, "Myanmar'da Afrika'daki kaçak olaylarına kıyasla farklı olan şey, Asya'daki fillerin derisinin kurutularak Çin ve Tayland gibi komşu ülkelere satılmasıdır. Fil eti, burun ve ayakları da satılıyor." dedi.

Bakanlık yetkilisi, kolluk kuvvetlerinin çetelerde faaliyet gösteren kaçak avcıları tutuklamak için ayrı bir birim kurduklarını söyledi.

Bakanlık verilerine göre,2010-2016 yılları arasında toplam 133 yabani fil hayatını kaybetti. Bunlardan 72'si doğal nedenlerden ölürken, 61'i kaçak avcılar tarafından yasadışı olarak öldürüldü.

Koruma uzmanları, Myanmar'da 2.000 ila 3.000 vahşi filin olduğunu tahmin ediyorlar.

Myanmar hükümeti, fil ölümlerinin yükselişiyle mücadele etmek için çaba gösteriyor. Geçen yıl bu konuyla ilgili, ormancılık departmanı yetkilileri ve uluslararası koruma grupları bir çalıştay düzenledi.