Myanmar'da fil kaçakçıları Çin'e çalışıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fildişi ve fil derisine olan talep Myanmar'da fil kaçakçılığını artırdı.
Çevre Koruma ve Orman Bakanlığı'nın Doğal ve Yaban Hayatı Koruma Dairesi Müdürü Win Naing Zaw, bölgedeki fillerin deri, et ve kemiklerinden el çantası da dahil olmak üzere çeşitli aksesuar ve kozmetik sanayiinde kullanılmak üzere yurtdışına kaçırıldığını açıkladı.
Doğal ve Yaban Hayatı Koruma Dairesi Müdürü yaptığı açıklamada, "Myanmar'da Afrika'daki kaçak olaylarına kıyasla farklı olan şey, Asya'daki fillerin derisinin kurutularak Çin ve Tayland gibi komşu ülkelere satılmasıdır. Fil eti, burun ve ayakları da satılıyor." dedi.
Bakanlık yetkilisi, kolluk kuvvetlerinin çetelerde faaliyet gösteren kaçak avcıları tutuklamak için ayrı bir birim kurduklarını söyledi.
Bakanlık verilerine göre,2010-2016 yılları arasında toplam 133 yabani fil hayatını kaybetti. Bunlardan 72'si doğal nedenlerden ölürken, 61'i kaçak avcılar tarafından yasadışı olarak öldürüldü.
Koruma uzmanları, Myanmar'da 2.000 ila 3.000 vahşi filin olduğunu tahmin ediyorlar.
Myanmar hükümeti, fil ölümlerinin yükselişiyle mücadele etmek için çaba gösteriyor. Geçen yıl bu konuyla ilgili, ormancılık departmanı yetkilileri ve uluslararası koruma grupları bir çalıştay düzenledi.
Tahran'da 17 katlı bir iş yerinde çıkan yangında 30 itfaiye eri yaralandı
Deri, et ve kemiklerine olan talep yüzünden Myanmar'da fil kaçırma oranları gittikçe artıyor
Uzun yıllar Sovyet rejimi altında kalan Ruslar, SSCB'nin dağılmasından bu yana yeniden pagan ayinlerine ilgi gösteriyor
BM Libya Özel Temsilcisi Kobler'i taşıyan uçağın, Libya'nın doğusundaki Tobruk Havalimanı'na inişine izin verilmedi
Avustralya'da ırkçılardan gelen tepki ve tehditler üzerine kaldırılan Melbourne'ün Cranbourne semtine asılan Müslüman kızların fotoğrafları, başlatılan kampanya sonrası yeniden asılacak
İtalya'da dün en büyüğü 5.7 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremler çığı tetikledi. Çığın bir otelin üzerine düşmesi nedeniyle en az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor
ABD'nin Alaska eyaletindeki Bogoslof Yanardağ, 9,5 kilometre yüksekliğe ulaşan kül püskürtmeye başladı ve bölgede havacılık alanında güvenlik kodunun en üst seviyeye çıkarıldı
Mali Devlet Başkanı Keita, askeri kamp saldırısında 60 kişinin öldüğünü bildirdi
18 yaşından küçüklere alkol satışının yasak olduğu Rusya'da Sağlıklı Yaşam Şekli Stratejik Projesi dahilinde 21 yaşından küçüklere alkol satışı yasaklanıyor
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kamyonla okul servisinin çarpışması sonucu en az 24 çocuğun öldüğü bildirildi
Suudi Arabistan’da ilk nükleer santralin inşası için yer tayini ve altyapı çalışmalarının başladığı açıklandı
Kaptan Pilot Dirancı, İkinci Pilot Öndül ve Uçuş Teknisyeni Koca'nın cenazeleri Türkiye'ye gönderildi
Papandreu, iktidarı dönemindeki ekonomik hamleleri sebebiyle bugün yargılanmaya başlanacak.
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna yanıcı maddelerle saldırı gerçekleştirildi
ABD'nin F-35 filosu deniz aşırı ilk daimi görevini icra etmek üzere Japonya'daki Amerikan üssüne vardı
Donald Trump Tarım Bakanı olarak eski Georgia Valisi 70 yaşındaki Sonny Perdue'yi aday gösteriyor