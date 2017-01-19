Gazze'deki enerji krizi 'taÅŸ fÄ±rÄ±nlarÄ±' devreye soktu

Gazze'de her geÃ§en gÃ¼n daha da bÃ¼yÃ¼yen elektrik ve gaz sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle Filistinliler, ekmek ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ± taÅŸ fÄ±rÄ±nlara ayrÄ±ca evde piÅŸiremedikleri yemekleri de gÃ¶ndermek zorunda kalÄ±yor.
NÃ¼fusun neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n iÅŸsiz olduÄŸu bÃ¶lgede, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda etkileyen elektrik ve gaz sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± evde yemek piÅŸirmeyi bÃ¼yÃ¼k problem haline getirdi. Maddi imkanÄ± bulunanlar, kara borsadan fahiÅŸ fiyatlarla gaz satÄ±n alma ya da yemeklerini Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± taÅŸ fÄ±rÄ±nlarda piÅŸirme fÄ±rsatÄ±na sahip olurken, halkÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kesimi ise beslenme ihtiyacÄ±nÄ± konservelerle karÅŸÄ±lamaya baÅŸladÄ±.
Elektrik krizi sebebiyle babasÄ±ndan kalma taÅŸ fÄ±rÄ±nÄ± yeniden aÃ§an 40 yaÅŸÄ±ndaki Neim Åžurrab, kendi Ã§abalarÄ±yla krizin karanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir nebze aydÄ±nlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
"Elektrik ve gaz sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekiyoruz. Bu yÃ¼zden uzun zamandÄ±r kullanÄ±lmayan babamdan kalma bu fÄ±rÄ±nÄ± yeniden faaliyete geÃ§irdim." diyen Åžurrab, mÃ¼ÅŸterilerinin evde piÅŸiremedikleri yemekleri de fÄ±rÄ±na getirdiÄŸini, bunun da zor ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸayan Gazzelilere maddi anlamda bÃ¼yÃ¼k kÃ¼lfet doÄŸurduÄŸunu anlattÄ±.
FÄ±rÄ±nÄ±n mÃ¼ÅŸterilerinden 29 yaÅŸÄ±ndaki Muhammed Avd da "Elektrik krizinin devam etmesi nedeniyle yemeklerimizi piÅŸirmek iÃ§in fÄ±rÄ±na getirmek zorunda kalÄ±yoruz. BaÅŸka alternatifimiz yok maalesef." dedi.
Gazzelilerin Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalamayan TÃ¼rkiye ve Katar'Ä±n da elektrik krizini hafifletmek iÃ§in yardÄ±mda bulunacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.
Bu Ã§erÃ§evede Katar'Ä±n, Gazze'deki elektrik santralinin 3 aylÄ±k yakÄ±t ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi 12 milyon dolarlÄ±k destek ile 16 Ocak'ta santraldeki ek jeneratÃ¶rÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
Gazze'deki Enerji Kurumu da cuma gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla TÃ¼rkiye'nin elektrik santraline 15 milyon litre yakÄ±t gÃ¶ndermeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.
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Babadan kalma taÅŸ fÄ±rÄ±nÄ± yeniden kullanÄ±ma aÃ§an Åžurrab, "Elektrik ve gaz sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekiyoruz. Bu yÃ¼zden uzun zamandÄ±r kullanÄ±lmayan babamdan kalma bu fÄ±rÄ±nÄ± yeniden faaliyete geÃ§irdim." dedi
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ± Egeland, Suriye'deki ateÅŸkesin bir Ã§ok bÃ¶lgede hayat kurtarmasÄ±na raÄŸmen, kuÅŸatma altÄ±ndaki yÃ¼zbinlerce sivile hala insani eriÅŸim saÄŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Suriye'de baÅŸkent Åžam'Ä±n ana su kaynaklarÄ±ndan bazÄ±larÄ±na ev sahipliÄŸi yapan Barada Vadisi'nde Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n askeri operasyonlarÄ±n ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SETA'nÄ±n yeni dÃ¶nemde TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin deÄŸerlendirildiÄŸi raporunda, gÃ¶revi devralacak Trump dÃ¶neminde, sivillere ve PKK ile aÃ§Ä±k baÄŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak PYD'ye desteÄŸini sonlandÄ±rmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi
SÄ±rp mevkidaÅŸÄ± Dacic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Caferi, "Irak yalnÄ±zca kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in deÄŸil, tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in mÃ¼cadele veriyor. Zira bu terÃ¶ristler tÃ¼m Ã¼lkelerde varlÄ±k gÃ¶steriyor. TÃ¼m bu Ã¼lkeler tehdit altÄ±nda" dedi
Trump'un Stoltenberg'e ABD'nin kendisini NATO'ya karÅŸÄ± sorumlu hissetmeye devam edeceÄŸini sÃ¶ylediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin 17 Ocak'tan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere bir ay daha uzatÄ±lmasÄ±na karar verildi
ABD Libya'daki DEAÅž kamplarÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
75 bin Filistinlinin su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± beklenen, Gazze'deki en bÃ¼yÃ¼k su arÄ±tma tesisi bugÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkÃ§e KonuÅŸan Ãœlkeler UluslararasÄ± Gazeteciler DerneÄŸi'nin (TKÃœUGD) 2016 medya takip raporu, tDAEÅž'in TÃ¼rkistan'a yÃ¶nelik faaliyetlerini gÃ¼ndeme getirdi.
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye Ã–zel Temsilcisi de Mistura'dan, Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM heyetine baÅŸkanlÄ±k etmesini istedi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudeyne, BatÄ± Åžeria'daki Maale Adumim yerleÅŸim biriminin Ä°srail'e dahil edilmesi yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nacak bir kararÄ±n bÃ¶lgedeki barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ±n sonu olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
John Kerry, Sudan'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine SudanlÄ± mevkidaÅŸÄ± Salih ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bedran ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi
TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib kentinde, silahlÄ± muhalifler yÃ¶netimi seÃ§imle sivillere bÄ±raktÄ±
BaÄŸdat Vilayet Meclisi, Vali Temimi'yi hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden aldÄ±.