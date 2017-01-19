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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:59, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe
Filistin
GÃ¼ncelleme: 23:20, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Gazze'deki enerji krizi 'taÅŸ fÄ±rÄ±nlarÄ±' devreye soktu
Gazze'deki enerji krizi 'taÅŸ fÄ±rÄ±nlarÄ±' devreye soktu

Babadan kalma taÅŸ fÄ±rÄ±nÄ± yeniden kullanÄ±ma aÃ§an Åžurrab, "Elektrik ve gaz sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekiyoruz. Bu yÃ¼zden uzun zamandÄ±r kullanÄ±lmayan babamdan kalma bu fÄ±rÄ±nÄ± yeniden faaliyete geÃ§irdim." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'de her geÃ§en gÃ¼n daha da bÃ¼yÃ¼yen elektrik ve gaz sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle Filistinliler, ekmek ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ± taÅŸ fÄ±rÄ±nlara ayrÄ±ca evde piÅŸiremedikleri yemekleri de gÃ¶ndermek zorunda kalÄ±yor.

NÃ¼fusun neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n iÅŸsiz olduÄŸu bÃ¶lgede, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda etkileyen elektrik ve gaz sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± evde yemek piÅŸirmeyi bÃ¼yÃ¼k problem haline getirdi. Maddi imkanÄ± bulunanlar, kara borsadan fahiÅŸ fiyatlarla gaz satÄ±n alma ya da yemeklerini Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± taÅŸ fÄ±rÄ±nlarda piÅŸirme fÄ±rsatÄ±na sahip olurken, halkÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kesimi ise beslenme ihtiyacÄ±nÄ± konservelerle karÅŸÄ±lamaya baÅŸladÄ±.

Elektrik krizi sebebiyle babasÄ±ndan kalma taÅŸ fÄ±rÄ±nÄ± yeniden aÃ§an 40 yaÅŸÄ±ndaki Neim Åžurrab, kendi Ã§abalarÄ±yla krizin karanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir nebze aydÄ±nlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

"Elektrik ve gaz sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekiyoruz. Bu yÃ¼zden uzun zamandÄ±r kullanÄ±lmayan babamdan kalma bu fÄ±rÄ±nÄ± yeniden faaliyete geÃ§irdim." diyen Åžurrab, mÃ¼ÅŸterilerinin evde piÅŸiremedikleri yemekleri de fÄ±rÄ±na getirdiÄŸini, bunun da zor ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸayan Gazzelilere maddi anlamda bÃ¼yÃ¼k kÃ¼lfet doÄŸurduÄŸunu anlattÄ±.

FÄ±rÄ±nÄ±n mÃ¼ÅŸterilerinden 29 yaÅŸÄ±ndaki Muhammed Avd da "Elektrik krizinin devam etmesi nedeniyle yemeklerimizi piÅŸirmek iÃ§in fÄ±rÄ±na getirmek zorunda kalÄ±yoruz. BaÅŸka alternatifimiz yok maalesef." dedi.

TÃœRKÄ°YE VE KATAR'DAN YARDIM ELÄ°

Gazzelilerin Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalamayan TÃ¼rkiye ve Katar'Ä±n da elektrik krizini hafifletmek iÃ§in yardÄ±mda bulunacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

Bu Ã§erÃ§evede Katar'Ä±n, Gazze'deki elektrik santralinin 3 aylÄ±k yakÄ±t ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi 12 milyon dolarlÄ±k destek ile 16 Ocak'ta santraldeki ek jeneratÃ¶rÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Gazze'deki Enerji Kurumu da cuma gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla TÃ¼rkiye'nin elektrik santraline 15 milyon litre yakÄ±t gÃ¶ndermeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.

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Ä°lgili Konular Gazze
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