Ä°vedik'te Ã¼retiyor NASA'ya satÄ±yor

Yerli bir nanoteknoloji firmasÄ±, 10 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan nesneleri atomlarÄ±na kadar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilen mikroskop Ã¼reterek ABD Ulusal HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesine (NASA) satmaya baÅŸladÄ±.
Merkezi Ä°vedik OSB'de bulunan Nanomanyetik firmasÄ±nÄ±n Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Ahmet Oral, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketi kurduklarÄ± 1999 yÄ±lÄ±ndan bu yana yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucunda, yÃ¼zeylerin haritasÄ±nÄ± nanometre seviyesinde elde edebilen mikroskop geliÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.
ODTÃœ Fizik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi de olan Oral, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geliÅŸtirdikleri mikroskobun gÃ¶rme engellilerin parmaklarÄ±yla dokunarak nesneleri tanÄ±masÄ±na benzer bir anlayÄ±ÅŸla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu aÃ§Ä±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda parmak yerine sivri bir iÄŸne kullanÄ±yoruz. Ã–lÃ§Ã¼m yapmak iÃ§in de parmaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yerini lazerli bir Ã¶lÃ§Ã¼m sistemi alÄ±yor. Elimizi hareket ettirmek yerine iÄŸneleri yÃ¼zeyde hareket ettiriyoruz. Bir de kontrol devremiz var, o da beynimizin iÅŸlevini yerine getiriyor. BÃ¼tÃ¼n bu bileÅŸenleri bir araya getirerek yÃ¼zeyin haritasÄ±nÄ± nanometre, hatta atomik seviyede gÃ¶rebilen mikroskoplar yapÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.
Oral, "Hedefimiz bu pazarda dÃ¼nyada ilk Ã¼Ã§e girerek, kÃ¼resel bir marka olarak TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± dalgalandÄ±rmak." dedi.
Mikroskobu NASA'ya da sattÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Oral, mikroskobu ihraÃ§ ettikleri Ã¼lkeler arasÄ±nda Japonya, GÃ¼ney Kore, Polonya, Ä°talya, Fransa, Ä°spanya, Ä°srail, Ä°ran, Åžili ve Brezilya'nÄ±n da bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.
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Yerli bir nanoteknoloji firmasÄ±, yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan nesneleri atomlarÄ±na kadar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilme Ã¶zelliÄŸine sahip mikroskop Ã¼reterek NASA'ya satma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶sterdi
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