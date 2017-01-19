ErdoÄŸan'Ä±n Afrika turunda gÃ¼ndem FETÃ– okullarÄ±

TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Cem Zorlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'Ä± kapsayacak ziyareti Ã§erÃ§evesinde FETÃ–'ye baÄŸlÄ± okullarÄ± devralmak iÃ§in devlet yetkilileriyle temasa geÃ§ileceÄŸini sÃ¶yledi.
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Zorlu, "VakÄ±f, Ã¶zellikle 15 Temmuz darbe giriÅŸimi ve ihanet kalkÄ±ÅŸmasÄ±ndan sonraÂ FETÃ–'nÃ¼n etkin olduÄŸu Ã¼lkelerde eÄŸitim alanÄ±nda bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n okullarÄ±nÄ± devralmak suretiyle mÃ¼cadele etmektedir. Bu Ã§erÃ§evede birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinde eÄŸitim kurumlarÄ± aÃ§Ä±lacak. Gine, Somali, Suriye-Cerablus ve Nijerâ€™de okullar tamamen devralÄ±nmÄ±ÅŸ olup ayrÄ±ca Ã‡ad, Sudan, Senegal, Gabon, Moritanya, Burkina Faso gibi birÃ§ok Ã¼lkede de mutabakat zaptÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r." bilgisini verdi.
"Bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n okullarÄ±nda eÄŸitim gÃ¶rmÃ¼ÅŸ Ã¶ÄŸrencilerin daha fazla maÄŸdur edilmemesi adÄ±naÂ TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±Â bu Ã¶ÄŸrencilerin sorumluluÄŸunu Ã¼stlenmeyi bir vazife edinmiÅŸtir." ifadelerini kullanan Zorlu, "TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±, TÃ¼rkiye adÄ±na doÄŸrudan okul aÃ§ma ve TÃ¼rkiye ismini kullanma yetkisine sahip tek eÄŸitim kuruluÅŸudur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Zorlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrika Ã¼lkelerini ziyaretinde FETÃ–'ye baÄŸlÄ± okullarÄ± devralmak iÃ§in devlet yetkilileriyle temasa geÃ§ileceÄŸini sÃ¶yledi
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