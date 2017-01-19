GÃ¼ncelleme: 01:35, 20 Ocak 2017 Cuma

KÄ±ÅŸ soÄŸuÄŸunda 2 bin yÄ±llÄ±k Ã§amur banyosunda ÅŸifa arÄ±yorlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afyonkarahisar'Ä±n SandÄ±klÄ± ilÃ§esindeki 2 bin yÄ±llÄ±k kaplÄ±calar, kÄ±ÅŸ soÄŸuÄŸunda Ã§amur banyosu yapmak, termal suya girmek isteyenlerin uÄŸrak yeri oldu.

SandÄ±klÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Ã‡Ã¶l, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, belediyeye ait HÃ¼dai KaplÄ±calarÄ±'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 bin yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸe sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KaplÄ±calarÄ±n en Ã§ok ilgi gÃ¶ren bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã§amur banyolarÄ± olduÄŸunu dile getiren Ã‡Ã¶l, bu alanda TÃ¼rkiye'nin sayÄ±lÄ± termal merkezlerinden biri olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

DÃ¼zenli yapÄ±lan tahlillere gÃ¶re, sÃ¶z konusu banyolarÄ±n kalite aÃ§Ä±sÄ±ndan dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada gÃ¶sterildiÄŸine dikkati Ã§eken Ã‡Ã¶l, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu Ã¶zellik mineral bakÄ±mÄ±ndan zengin termal su ile uygun Ã§amurun mayalanmasÄ± sonucu oluÅŸuyor. Bu sayede Ã§amur banyosu romatizmal hastalÄ±klar iÃ§in en iyi ÅŸifa kaynaÄŸÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. KÄ±ÅŸ dÃ¶neminde, Ã¶zellikle sÃ¶mestr tatilinde yoÄŸun katÄ±lÄ±m ve konaklama ihtiyacÄ± var. Åžu anda yÃ¼zde 100 dolulukla devam ediyoruz. En Ã¶lÃ¼ zaman dediÄŸimiz dÃ¶nemlerde bile bu yÄ±l SandÄ±klÄ± HÃ¼dai KaplÄ±calarÄ± yÃ¼zde 98 doluluk oranÄ±yla tarihi rekor kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r."

"Ã‡AMUR, KRONÄ°K HASTALIKLAR, DERÄ° HASTALIKLARI VE ROMATÄ°ZMANIN TEDAVÄ°SÄ°NDE ETKÄ°LÄ° OLUYOR"

HÃ¼dai KaplÄ±calarÄ± Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Ã–zen de 299 apart dairenin bulunduÄŸu tesiste konaklama fiyatlarÄ±nÄ±n 50 ila 150 lira arasÄ±nda olduÄŸunu bildirdi.

Tesislerde Ã§amur banyosu ve kaplÄ±canÄ±n yanÄ± sÄ±ra kÃ¼r merkezi, hamam ve doÄŸal sauna imkanÄ± sunduklarÄ±nÄ± anlatan Ã–zen, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ã‡amur banyolarÄ±nda, belli bir havzadan alÄ±nan mineralli topraÄŸÄ± termal su ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p, mayalandÄ±rÄ±yoruz. Misafirlerimiz, 10 dakikalÄ±k kÃ¼rler halinde iÃ§erisine yatarak tedavi imkanÄ± buluyor. TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok yerinden yÄ±lÄ±n her dÃ¶nemi talep alÄ±yoruz. Bunda da doÄŸal Ã§amur banyolarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k etkisi var. Ã‡amur, kronik hastalÄ±klardan deri rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± ve romatizmaya kadar bir hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisinde etkili oluyor."

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