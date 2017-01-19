İsrail güçleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 11 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Asker Kampı ve Azun köyü, güneydeki Beyt Emir ve Beni Naim beldeleri ile Batı Şeria’nın ortasındaki Selvad beldesine İsrail askerleri tarafından operasyon düzenlendi. Baskınlarda "ikisi Hamas üyesi" olmak üzere 11 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı
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