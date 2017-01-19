12:40, 19 Ocak 2017 Perşembe

Gambiya'da 20 yıllık Devlet Başkan Yardımcısı istifa etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın Devlet Başkanı Yardımcısı Isatou Nije-Saidy görevi bıraktığını bildirdi.

Nije-Saidy yaptığı yazılı açıklamada, "Mevcut şartlar altında Devlet Başkanı Yardımcılığı görevini sürdüremeyeceğim, bu nedenle istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Daha önce de Gambiya Yüksek Öğrenim Bakanı Abubekir Senghore ile Dışişleri Bakanı Neneh MacDouall-Gaye istifalarını sunmuştu.

ASKERİ MÜDAHALE HAZIRLIĞI

Öte yandan, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin, 1 Aralık'ta ülkede düzenlenen devlet başkanı seçimini kaybetmesine karşın makamı yeni devlet başkanı Adamo Barrow'a devretmeyen Yahya Jammeh'e askeri müdahale hazırlığı yaptığı öne sürüldü.

Nijerya basınına göre, ülkedeki yaklaşık 200 kişilik hava kuvvetleri personeliyle kara kuvvetlerine bağlı 500'ün üzerindeki asker, Gambiya'ya askeri müdahale için bekletilirken, Gambiya'yı çevreleyen Senegal de birçok askerini Gambiya sınırına konuşlandırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de Gambiya'daki olağanüstü hal ilanının ardından harekete geçmişti. Gazetecilere açıklama yapan BMGK Başkanı ve İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, Gambiya'daki siyasi kriz nedeniyle Konsey üyelerinin endişeli olduğunu, BMGK'nın Jammeh'e seçim sonuçlarına saygı göstermesi ve anayasa gereği görevi Barrow'a teslim etmesi çağrısı yaptığını aktarmıştı.

"SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ EDENLER İSYANCI SAYILACAK"

Barrow'un danışmanlarından Mai Ahmad Fatty de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barışçıl seçim sonuçlarına dün geceden itibaren itiraz edenlerin isyancı sayılacağını bildirdi.