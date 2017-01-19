Rusya'dan AİHM kararına red

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Yukos şirketi hissedarlarına 1,9 milyar avro ödenmesi kararının bağlayıcı olmadığına hükmetti.
Rus haber ajansı RIA Novosti'nin, Rusya Anayasa Mahkemesi Başkanı Valeri Zorkin'e dayandırdığı habere göre mahkeme, Rus hükümetinin 2014'te AİHM tarafından Yukos şirketi hissedarlarına 1,9 milyar avro ödenmesi kararına uymamasına hükmetti.
Rusya anayasasının ihlal edilmemesi için AİHM tarafından alınan karara uymama haklarının bulunduğunu savunan Zorkin, Rusya ve Avrupa yasaları arasındaki ilişkinin diyalog üzerine kurulması gerektiğini belirtti.
Zorkin, AİHM'nin, Rusya'nın kanunlarına saygı göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa'yı bu konuda uzlaşmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Rusya yasalarına göre, anayasa ile çelişmesi halinde Rusya'nın uluslararası mahkeme kararlarına uymama hakkı bulunuyor.
AİHM'nin 2014'te aldığı kararda, eski Rus petrol şirketi Yukos'un hissedarlarının, adil bir dava sürecinden geçmedikleri ve haklarının gasp edildiği belirtilmiş, şirketin hissedarlarına toplam 1,9 milyar avro tazminat ödenmesi gerektiği kaydedilmişti.
Rusya'nın en büyük petrol şirketi olan Yukos'un sahibi Mikhail Hodorkovski, 2003'te vergi kaçakçılığı iddiasıyla tutuklanmış ve şirkete 27 milyar dolar vergi cezası kesilmişti. Şirket bu cezayı ödeyemeyerek iflas etmiş, hisseleri ise Rus devlet şirketleri Rosneft ve Gazprom arasında paylaştırılmıştı.
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Rusya Anayasa Mahkemesi, AİHM'nin Yukos'a tazminat ödenmesi kararına uyulmamasına hükmetti
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