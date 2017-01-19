Dünya Bülteni Haber Portalı

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Türk-Japon ortak yapımı tarihi ve dramatik film "Ertuğrul 1890"ın Mısır'ın başkenti Kahire'deki gösterimleri başladı.
Opera binasında filmin gösterimi dolayısıyla Kahire Yunus Emre Enstitüsü ve Kahire Japon Vakfınca düzenlenen programa, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Elçi Müsteşar Ali Rıza Güney, Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Takehiro Kagawa ve diğer davetliler katıldı.
Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selahattin Emre Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan bu zor zamanlarda unutmaya başlanan değerleri ve kadim dostlukları hatırlatmanın en iyi yolunun sanat ve kültür olduğunu söyledi.
"Ertuğrul 1890" filminin bu bağlamda tarihsel süreçte yaşanan yardımlaşma ve dayanışma örneklerinden birini beyaz perdeye yansıttığını belirten Çelebi, "Film belki de tam da içinden geçtiğimiz bu sancılı süreçlerde bize iki toplum arasındaki dostluk ve yardımlaşmayı hatırlatması bakımından oldukça önemli. Yunus Emre Enstitüsü olarak bu tür kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.
Enstitünün kültür sanat koordinatörü Ebru Çavdar ise filmin bir süre Kahire Opera binasında gösterimde olacağını ifade etti.
Film, 1890 yılında Japon karasularında batan Osmanlı fırkateyni Ertuğrul'un hikayesi ve Japonların gemi mürettebatını kurtarma çabaları ile 1985'te İran'ın başkenti Tahran'da Saddam Hüseyin'in tehdidi nedeniyle mahsur kalan 215 Japon vatandaşının dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın talimatıyla Türk Hava Yolları (THY) tarafından tahliye edilmesini konu alıyor.
Mitsutoshi Tanaka'nın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Seiyou Uchino, Kenan Ece, Shioli Kutsuna, Alican Yücesoy, Yui Natsukawa, Uğur Polat, Yukiyoshi Ozawa, Mehmet Özgür, Deniz Oral ve Tamer Levent gibi oyuncular bulunuyor. Film, Türkiye'de 2015 yılının aralık ayında vizyona girmişti.
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Türk-Japon ortak yapımı tarihi ve dramatik film “Ertuğrul 1890” Kahire'de bu gece gösterime girdi. Kahire Yunus Emre Enstitüsü ve Kahire Japon Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği program Kahire Opera binasında yapıldı.
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