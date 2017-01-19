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12:51, 19 Ocak 2017 Perşembe

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Kılıçdaroğlu: Bahçeli sözünün arkasında duruyor
Kılıçdaroğlu: Bahçeli sözünün arkasında duruyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile dün yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Sayın Bahçeli bir söz vermiş ve bu sözünün arkasında duruyor." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün yaptıkları görüşmeye ilişkin "Sayın Bahçeli bir söz vermiş ve bu sözünün arkasında duruyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fox Tv'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"TBMM'deki anayasa değişikliği çalışmalarının" sorulduğu Kılıçdaroğlu, gece dörtte eve geldiğini, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığınız görüşme nasıl geçti?" sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Görüşme gayet güzel, samimi bir ortamda geçti. Herhangi bir sorun yok ama bizim çocuklarımıza, tarihe, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz var. Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapılıyor ve çok temel bir değişiklik, rejimi değiştiriyoruz, başka bir rejime geçiyoruz." yanıtını verdi.

"SAYIN BAHÇELİ BİR SÖZ VERMİŞ VE BU SÖZÜNÜN ARKASINDA DURUYOR"

"Bahçeli, anayasa paketini savundu mu?" sorusunu Kılıçdaroğlu, şöyle yanıtladı:

"Sayın Bahçeli bir söz vermiş ve bu sözünün arkasında duruyor. Ben de 'illa görüşünü değiştir' diye özel bir öneri götürmedim. Ben bu anayasa değişikliğinin Türkiye'ye bir felaket getireceğini kendi açımdan, bütün ayrıntılarıyla ortaya koydum. Dolayısıyla takdir elbette ki Sayın Bahçeli'ye aittir. Görüşü değerlendirmek, benim görüşüme itibar edip etmemek, Sayın Bahçeli'nin takdirindedir. Ama bu yapının, anlayışın, anayasa değişikliğinin Türkiye'yi bir felakete sürükleyeceği aklı başında olan herkesin bileceği bir gerçektir."

Kılıçdaroğlu, "Bahçeli'nin anayasa değişikliğine desteğinin neden olduğunu anlayabildiniz mi?" sorusu üzerine, Bahçeli'nin, "Bir fiili durum var, o fiili durumu hukuki duruma kavuşturmak." sözlerini hatırlattı.



İlgili Konular Kemal Kılıçdaroğlu bahçeli Anayasa değişikliği teklifi
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