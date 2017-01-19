Suriye'de muhalifler ve Türkiye ateşkese sahip çıktı

Suriye'de 30 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkes, Beşar Esad ordusu ve rejim yanlısı silahlı yabancı gruplar tarafından yoğun bir şekilde ihlal edilmesine karşın, muhalif gruplar ateşkese sadık kalarak Türkiye'nin garantörlüğüne riayet etti.
Türkiye'nin muhalefet, Rusya'nın da rejim güçlerinin garantörlüğünü üstlendiği ateşkes, 30 Aralık gecesi yürürlüğe girmişti.
Ancak 21. günündeki ateşkesin ilk anlarından başlamak üzere Esad ordusu ve rejim yanlısı silahlı yabancı gruplar, ülkenin birçok noktasında ateşkesi ihlal etti.
Özellikle Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ndeki yerleşimler Esad ordusunun havadan varil bombalı saldırıları ile yabancı gruplardan Hizbullah'ın füze ve top atışlarına maruz kaldı.
Sahadan derlenen bilgilere göre, rejimin ve İran destekli grupların ihlallerinde İdlib'te 21, Şam'a bağlı Doğu Guta bölgesi ve Barada Vadisi'nde toplam 19, Deraa'da 8, Hama ve Humus'ta 6'şar, Halep'in batı kırsalında 12 olmak üzere toplam 72 sivil hayatını kaybetti.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) da 15 Ocak'ta yayınladığı raporda, ateşkesin ilk 2 haftasında rejim güçleri ve destekçilerinin ateşkesi 311 kere ihlal ettikleri duyurmuştu.
Diğer taraftan, Türkiye'nin garantörlüğünü üstlendiği muhalifler yalnızca rejim saldırıları yoğunlaştığında meşru müdafaa amaçlı karşılıklar verdi. Bunun dışında şiddetli bir saldırı ya da toprak kazanma amaçlı bir saldırıya girişmedi.
Türkiye, üstlendiği garantörlüğü, muhaliflerin ateşkes sürecine riayet etmesiyle başarıyla yerine getirmiş oldu.
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