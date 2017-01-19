13:28, 19 Ocak 2017 Perşembe

BİMER 2016'da 'FETÖ başvurularına' çalıştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kurulduğu 2006'dan bu yana vatandaşların istek, şikayet, ihbar, görüş, öneri ve bilgi edinme haklarına ilişkin taleplerini alan, inceleyen ve ilgili makamlara ileten Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER), 2016'ya kadar geçen sürede 5 milyon 509 bin 681 başvuru yapıldı.

Merkez, 2015'te 1 milyon 267 bin 665 başvuru alırken, 2016'da başvuru sayısı 462 bin 287 artarak 1 milyon 729 bin 952'ye yükseldi. 2016, önceki yıla göre yaşanan yüzde 62'lik artışla BİMER'e en fazla başvurunun yapıldığı yıl oldu.

Başvuruların büyük kısmını FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında ihraç edilenler ve açığa alınanlardan gelen dilekçeler ve FETÖ ile mücadele çerçevesinde iletilen görüş, öneri ve talepler oluşturdu.

BAŞVURULARIN BÜYÜK KISMI FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLENLERDEN

Başvuru sayısının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, en çok başvuruyu erkekler yaptı. BİMER'e 2016'da 1 milyon 296 bin 193 erkek, 424 bin 170 kadın başvuruda bulundu. 9 bin 589 kişi de başvuru sırasında cinsiyet belirtmedi.

Başvuruların büyük kısmını FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında ihraç edilenler ve açığa alınanlardan gelen dilekçeler ve FETÖ ile mücadele çerçevesinde iletilen görüş, öneri ve talepler oluşturdu.

Vatandaşların her türlü şikayetini dikkate alarak çözüme kavuşturmayı hedefleyen BİMER'e en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapıldı.

BİMER'e 883 bin 670 kamu ve özel sektör çalışanı hakkında başvuru geldi.