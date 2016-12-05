13:35, 19 Ocak 2017 Perşembe

Trump yönetimi Astana'ya davet edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu ay düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine davet edildiğini açıkladı.

Başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, "Dün de söylediğim üzere ABD'yi davet ettik" dedi. Lavrov, Rusya'nın ABD'yi Astana görüşmelerine davet etmesi için ne gibi bir şartı olduğu yönündeki soruya cevaben, "Davet edildiler bile" cevabını verdi. Lavrov devamında "Yeni ABD yönetiminin bu daveti kabul edeceğini ve mümkün olan her kademede uzmanlarca temsil edileceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov dün yaptığı açıklamada ABD ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Astana görüşmelerine davet edilmesinin 'doğru olacağını' söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın göreve gelecek yeni ABD yönetimi ile Rusya arasındaki ilk resmi temasın Astana görüşmelerinde gerçekleşebileceğini kaydetmişti.

Suriye hükümeti ve silahlı muhalif grupların temsilcilerini bir araya getirecek Astana görüşmelerinin 23 Ocak'ta düzenlenmesi planlanıyor. Görüşmelere Suriyeli tarafların dışında Rusya, Türkiye, İran, ABD ve BM'den yetkililerin de katılması bekleniyor.

İRAN ABD'NİN KATILIMINA KARŞI

Rusya'nın daveti İran'ın bu konudaki tüm itirazlarına rağmen yapıldı.

Tasnim haber ajansına konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD'nin Astana'da bulunmasına karşıyız. Onları davet etmedik, görüşmede yer almalarına karşıyız" demişti.