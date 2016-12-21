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13:48, 19 Ocak 2017 Perşembe

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Esad'dan Astana açıklaması
Esad'dan Astana açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Esad, Astana'da insani yardımların garantiye alınması ve kalıcı ateşkese yoğunlaşılacağını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 23 Ocak'ta Kazakistan'ın Astana şehrinde yapılacak görüşmelerde önceliklerinin insani yardımların ulaştırılmasını garantiye alacak bir ateşkese ulaşılması olduğunu söyledi.

Esad Japon televizyon kanalı TBS'ye röportaj verdi. Suriye Devlet Başkanlığı'nın Twitter hesabından Esad’ın açıklamalarına yer verildi. Buna göre Esad'ın açıklamalarından bazı satırbaşları şunlar:

“Astana görüşmelerinde gördüğümüz kadarıyla başlangıçta önem sırasına dizecek ve ateşkes sağlanmasına odaklanacaklar. Bu, Suriye'nin belirli bölgelerine insani yardım ulaştırılmasına olanak tanıyacak ve insanların hayatını koruyacak.

Suriye hükümetinin ahlaki ve anayasal sorumluluğu vatandaşlarını teröristlerden özgürleştirmektir.

Suriyeli sivillerin ölümünden ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan sorumlu.

Ne yazık ki terörle mücadele etmek için savaşma yolunu tercih ettiğinizde bazı kayıplar yaşarsınız.”



İlgili Konular Astana Suriye
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