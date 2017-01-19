Çevik Kuvvet işgali için iddianame

Erdoğan: Daha bu temizlik yapılmış, bitmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonlarla ilgili olarak "Daha bu temizlik yapılmış, bitmiş değil. Daha çok işimiz var. Bu bitecek. Bitmeden olmaz." dedi.