FETÖ'nün 'sır kutusu' Öksüz için istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Sakarya'da hazırlanan ilk iddianamede, örgütün "hava kuvvetleri sorumlusu" (örgüt literatürüne göre İmamı) Adil Öksüz hakkında 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ile 5 savcı tarafından hazırlanan 6 bölüm, bin 353 sayfadan oluşan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, firari Adil Öksüz hakkında da ilk kez ceza istendi.
İddianamede Öksüz'ün örgütün "hava kuvvetleri imamı" ve FETÖ'nün yöneticisi konumunda olduğu kaydedildi.
Öksüz'ün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den almış olduğu talimat doğrultusunda darbe girişimini yöneten kişilerden olduğu, gözaltına alınmasından sonra Sincan Batı Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldığı ve kaçtığı belirtilen iddianamede, "FETÖ/PDY bünyesi içerisinde yönetici pozisyonunda idare eden firari şüpheli Adil Öksüz'ün Sakarya ilinde gerçekleştirilmek istenen darbeye teşebbüs girişiminden de sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Tüm dosya kapsamına göre şüpheli Öksüz'ün anayasal düzeni cebir şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya başka bir düzen getirmeye teşebbüste bulunmuş olması nedeniyle anayasayı ihlal ve atılı diğer suçları işlediği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İddianamede, Öksüz'ün Sakarya'daki olaylarda zanlılarla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, örgüt yöneticisi konumunda bulunduğundan emrinde bulunan diğer şüphelilere talimat verdiği vurgulanarak, "FETÖ'nün mahalli yönetici konumunda olması nedeniyle örgüt yöneticileri örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılacağı hükmü de göz önüne alınır." denildi.
Sakarya Valiliğinin kapıları ve camlarının kırılarak kamu malına zarar verildiği belirtilen iddianamede, valilik binası içerisinde ve önünde toplanan vatandaşların üzerine ateş edilerek 19 kişinin öldürülmeye teşebbüs edildiği kaydedildi.
İddianamede, askeri araç ve silahların darbeye teşebbüs ile diğer eylemlerde kullanıldığı belirtilerek, "Öksüz'ün diğer şüphelilerle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip örgütlü bir şekilde cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonlarla ilgili olarak "Daha bu temizlik yapılmış, bitmiş değil. Daha çok işimiz var. Bu bitecek. Bitmeden olmaz." dedi.
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Sakarya'da hazırlanan ilk iddianamede, örgütün "hava kuvvetleri sorumlusu" Adil Öksüz hakkında 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası talep edildi
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