14:38, 19 Ocak 2017 Perşembe

Facebook'tan Danimarka atılımı





Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD dışındaki üçüncü merkezini Danimarka'da inşa edecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD dışındaki üçüncü merkezini Danimarka'da inşa edecek. Facebook Veri Merkezi Müdürü Niall McEctegart, yaptığı açıklamada, veri merkezinin Danimarka'nın üçüncü büyük kenti Odense'de 56 bin 500 metrekarelik alana kurulacağını söyledi. McEntegart, Odense'de kurulacak merkez için "En gelişmiş ve enerji tasarruflu veri merkezlerinden birisi olacak." ifadelerini kullandı. ARAZİ 10 MİLYON DOLAR Odense Belediyesi, araziyi Facebook'a 10 milyon dolara sattı. Merkezin inşasına ne zaman başlanacağı ya da tesisin ne zaman açılacağına dair detaylı bilgi verilmedi. ABD DIŞI İLK MERKEZ İSVEÇ'TE KURULMUŞTU Facebook, ABD dışındaki ilk veri merkezini 2013 yılında İsveç'in Lulea kasabasında açmıştı. İRLANDA'YA MERKEZ YAPILACAĞI AÇIKLANMIŞTI Şirket, Avrupa'daki ikinci veri merkezini 2016'nın başında İrlanda'da inşa ettiğini açıklamıştı.

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