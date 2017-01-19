Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:02, 19 Ocak 2017 Perşembe
Avrupa
14:38, 19 Ocak 2017 Perşembe

  • Paylaş
Facebook'tan Danimarka atılımı
Facebook'tan Danimarka atılımı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD dışındaki üçüncü merkezini Danimarka'da inşa edecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD dışındaki üçüncü merkezini Danimarka'da inşa edecek.

Facebook Veri Merkezi Müdürü Niall McEctegart, yaptığı açıklamada, veri merkezinin Danimarka'nın üçüncü büyük kenti Odense'de 56 bin 500 metrekarelik alana kurulacağını söyledi.

McEntegart, Odense'de kurulacak merkez için "En gelişmiş ve enerji tasarruflu veri merkezlerinden birisi olacak." ifadelerini kullandı.

ARAZİ 10 MİLYON DOLAR

Odense Belediyesi, araziyi Facebook'a 10 milyon dolara sattı.

Merkezin inşasına ne zaman başlanacağı ya da tesisin ne zaman açılacağına dair detaylı bilgi verilmedi.

ABD DIŞI İLK MERKEZ İSVEÇ'TE KURULMUŞTU

Facebook, ABD dışındaki ilk veri merkezini 2013 yılında İsveç'in Lulea kasabasında açmıştı.

İRLANDA'YA MERKEZ YAPILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Şirket, Avrupa'daki ikinci veri merkezini 2016'nın başında İrlanda'da inşa ettiğini açıklamıştı.



İlgili Konular facebook
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Gambiya'da seçilmiş başkan Senegal'de yemin edecek
Gambiya'da seçilmiş başkan Senegal'de yemin edecek

Gambiya'daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Adama Barrow, Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde devlet başkanlığı yemini edeceğini duyurdu
Bağdat valisinin yolsuzluk savunması ikna etmedi
Bağdat valisinin yolsuzluk savunması ikna etmedi

Bağdat Valisi Temimi hakkındaki yolsuzluk iddialarında savunması yetersiz bulundu
Facebook'tan Danimarka atılımı
Facebook'tan Danimarka atılımı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD dışındaki üçüncü merkezini Danimarka'da inşa edecek
CIA yönetmeliğini değiştirdi
CIA yönetmeliğini değiştirdi

CIA, Amerikan vatandaşları hakkında bilgi toplanmasını düzenleyen ve 1980'lerden beri yürürlükte olan gizli yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi
Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi

Akçakale ilçesinde bir araçta Suriye'den yurda sokulduğu belirlenen 10 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Esad'dan Astana açıklaması
Esad'dan Astana açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Esad, Astana'da insani yardımların garantiye alınması ve kalıcı ateşkese yoğunlaşılacağını söyledi
Trump yönetimi Astana'ya davet edildi
Trump yönetimi Astana'ya davet edildi

Rus bakan Lavrov, Trump yönetiminin Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerine davet edildiğini açıkladı
Rusya'dan AİHM kararına red
Rusya'dan AİHM kararına red

Rusya Anayasa Mahkemesi, AİHM'nin Yukos'a tazminat ödenmesi kararına uyulmamasına hükmetti
NATO ya siber saldırılarda artış var
NATO‘ya siber saldırılarda artış var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO‘ye yönelik siber saldırıların arttığını söyledi. Stoltenberg, saldırıların çoğunun başka ülkelerin devlet kurumları tarafından yaptırıldığını ifade etti.
Gambiya'da 20 yıllık Devlet Başkan Yardımcısı istifa etti
Gambiya'da 20 yıllık Devlet Başkan Yardımcısı istifa etti

Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Nije-Saidy, "Mevcut şartlar altında Devlet Başkanı Yardımcılığı görevini sürdüremeyeceğim, bu nedenle istifa ediyorum" dedi
İsrail güçleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı
İran'da 17 katlı iş yeri çöktü 30 itfaiyeci öldü
İran'da 17 katlı iş yeri çöktü: 30 itfaiyeci öldü

Tahran'da 17 katlı bir iş yerinde çıkan yangında 30 itfaiye eri hayatını kaybetti
Myanmar'da fil kaçakçıları Çin'e çalışıyor
Myanmar'da fil kaçakçıları Çin'e çalışıyor

Deri, et ve kemiklerine olan talep yüzünden Myanmar'da fil kaçırma oranları gittikçe artıyor
Rusya'da paganizm yeniden yükselişe geçti
Rusya'da paganizm yeniden yükselişe geçti

Uzun yıllar Sovyet rejimi altında kalan Ruslar, SSCB'nin dağılmasından bu yana yeniden pagan ayinlerine ilgi gösteriyor
BM Libya elçisinin uçağına iniş izni verilmedi
BM Libya elçisinin uçağına iniş izni verilmedi

BM Libya Özel Temsilcisi Kobler'i taşıyan uçağın, Libya'nın doğusundaki Tobruk Havalimanı'na inişine izin verilmedi
Avustralya Günü'nde başörtülü fotoğraflar da panolarda yer alacak
Avustralya Günü'nde başörtülü fotoğraflar da panolarda yer alacak

Avustralya'da ırkçılardan gelen tepki ve tehditler üzerine kaldırılan Melbourne'ün Cranbourne semtine asılan Müslüman kızların fotoğrafları, başlatılan kampanya sonrası yeniden asılacak

Haberler

Hamas'tan Facebook'a kınama
Hamas'tan Facebook'a kınama

Twitter'a 'tweet düzeltme butonu' geliyor
Twitter'a 'tweet düzeltme butonu' geliyor

Kamboçya'da muhalefet liderine Facebook mahkumiyeti
Kamboçya'da muhalefet liderine Facebook mahkumiyeti

Ronaldo'nun Suriyeli çocuklar için mesajına büyük ilgi
Ronaldo'nun Suriyeli çocuklar için mesajına büyük ilgi

Facebook, AB’yi aldattı iddiası
Facebook AB yi aldattı iddiası

Facebook’taki sahte haber sorununa gazeteciler el attı
Facebook taki sahte haber sorununa gazeteciler el attı

Facebook'tan Çin'e dönmek için özel sansür sistemi!
Facebook'tan Çin'e dönmek için özel sansür sistemi

Facebook'un kurucusundan 3 milyar dolarlık sağlık bağışı
Facebook'un kurucusundan 3 milyar dolarlık sağlık bağışı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 