14:39, 19 Ocak 2017 Perşembe

Bağdat valisinin yolsuzluk savunması ikna etmedi





Bağdat Valisi Temimi hakkındaki yolsuzluk iddialarında savunması yetersiz bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ta Bağdat Vilayet Meclisi, Vali Ali Temimi'nin, hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili gensoruya verdiği cevapları "ikna edici" bulmadı. Mecliste 54 üyenin katılımıyla düzenlenen gensoru oturumunda yapılan oylamada, 34 üye Vali Temimi'nin verdiği cevapların "ikna edici" olmadığına karar verdi. Irak'ta vilayet meclisi yasasına göre, meclisin yanıtını ikna edici bulmadığı vali daha sonra düzenlenen oturumda görevinden azledilebiliyor. Valinin görevden azledilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanması gerekiyor. Bağdat Vilayet Meclisi'nin 58 üyesi bulunuyor. Vali Temimi'nin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a yakın olduğu biliniyor.

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