14:54, 19 Ocak 2017 Perşembe

Gambiya'da seçilmiş başkan Senegal'de yemin edecek





Gambiya'daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Adama Barrow, Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde devlet başkanlığı yemini edeceğini duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gambiya'daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Adama Barrow, Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde devlet başkanlığı yemini edeceğini duyurdu. Barrow, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik nedeniyle geldiği Senegal'in başkenti Dakar'da, devlet başkanlığı yemini için tören düzenleneceğini bildirdi. YENİ DEVLET BAŞKANI BARROW'UN YEMİN TÖRENİ SENEGAL'DE Törenin zamanına ilişkin ayrıntı vermeyen Barrow, paylaşımında, "Yemin töreninin Dakar'da bulunan Gambiya Büyükelçiliğinde yapılacağını ilan etmek istiyorum." ifadesini kullandı. Nijerya basınına göre, ülkedeki yaklaşık 200 kişilik hava kuvvetleri personeliyle kara kuvvetlerine bağlı 500'ün üzerindeki asker, Gambiya'ya askeri müdahale için bekletilirken, Gambiya'yı çevreleyen Senegal de birçok askerini Gambiya sınırına konuşlandırdı. İlk başlarda yenilgisini kabul eden fakat daha sonra devlet başkanlığı görevini bırakmayacağını açıklayan Yahya Jammeh, seçim sonuçlarına ilişkin Gambiya Yüksek Mahkemesine itirazda bulunmuştu. Gambiya meclisi, bugün makamı devretmesi beklenen Jammeh'in görev süresinin üç ay daha uzatıldığını açıklamış, Jammeh de dün ülke genelinde 90 günlük olağanüstü hal ilan ettiğini bildirmişti. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006 ve 2011'de yapılan seçimleri kazanmıştı. Jammeh'in son devlet başkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 36'sını aldığı belirtilmişti.

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