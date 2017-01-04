15:03, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Trump, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±nda Ä±srarlÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ni KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma vaadini unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ben verdiÄŸim sÃ¶zden vazgeÃ§meyen bir ÅŸahsiyetim." dedi.

Trump, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'ya yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Israel Hayom gazetesine, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Tabi ki KudÃ¼s ile ilgili sÃ¶zÃ¼mÃ¼ Ã§ok iyi hatÄ±rlÄ±yorum. Tabi ki unutmadÄ±m ve biliyorsunuz ki ben verdiÄŸim sÃ¶zlerden vazgeÃ§meyen bir ÅŸahsiyetim." ifadelerini kullandÄ±.

"Ä°SRAÄ°L Ä°LE Ã‡ALIÅžMAYA BAÅžLAMAK Ä°Ã‡Ä°N SABIRSIZLANIYORUM"

Ä°srail ile resmi olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Trump aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ä°srail ile Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ABD yÃ¶netiminin, 1995'teki KudÃ¼s BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik YasasÄ±'na gÃ¶re Ä°srail'in baÅŸkenti Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ancak sÃ¶z konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k dÃ¶nemlerinde her 6 ayda bir "ulusal gÃ¼venlik" gerekÃ§esiyle erteleniyordu.

FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ°LER "KUDÃœS'Ãœ Ä°SRAÄ°L'Ä°N BAÅžKENTÄ° OLARAK TANIMA" ADIMINA KARÅžI

ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump da seÃ§im sÃ¼recinde, ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti. Filistinliler, "KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma" anlamÄ±na gelecek bu adÄ±ma ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±karak tepki gÃ¶steriyor.

CumhuriyetÃ§iler uzun sÃ¼redir ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi hususunu dile getiriyordu ancak ÅŸimdiye kadar hiÃ§bir Amerikan hÃ¼kÃ¼meti, Ä°srail'in baÅŸkentinin KudÃ¼s olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde resmi bir adÄ±m atmadÄ±.

DoÄŸu KudÃ¼s, 1967'den beri Ä°srail iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.