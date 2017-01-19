15:01, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Gambiya'ya askeri mÃ¼dahale hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya ABD'nin yeni CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in hazÄ±rlanÄ±rken, BatÄ± Afrika'daki bir baÅŸka aÃ§Ä±lÄ±m bÃ¶lgesel liderleri endiÅŸelendiriyor

Nijerya basÄ±nÄ±na gÃ¶re, Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸilik hava kuvvetleri personeliyle kara kuvvetlerine baÄŸlÄ± 500'Ã¼n Ã¼zerindeki asker, Gambiya'ya askeri mÃ¼dahale iÃ§in bekletilirken, Gambiya'yÄ± Ã§evreleyen Senegal de birÃ§ok askerini Gambiya sÄ±nÄ±rÄ±na konuÅŸlandÄ±rdÄ±.

BÃ¶lgeden gelen haberler arasÄ±nda Senegal ordusunun FarafÃ©gnÃ© bÃ¶lgesinden sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tikleri bildiriliyor. Gambiya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Osman Badjieh herhangi bir saldÄ±rÄ± durumunda Jammeh'i korumayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â Nijerya, Senegal, Gana, Togo ve Mali kuvvetlerinin, Gambiya'yÄ± iÅŸgale hazÄ±rlandÄ±klarÄ± bildiriliyor. Gambiya'nÄ±n ordusu 2 bin 500 askerden oluÅŸuyor.

Ä°lk baÅŸlarda yenilgisini kabul eden fakat daha sonra devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Yahya Jammeh, seÃ§im sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin Gambiya YÃ¼ksek Mahkemesine itirazda bulunmuÅŸtu.

Gambiya meclisi, bugÃ¼n makamÄ± devretmesi beklenen Jammeh'in gÃ¶rev sÃ¼resinin Ã¼Ã§ ay daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, Jammeh de dÃ¼n Ã¼lke genelinde 90 gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ettiÄŸini bildirmiÅŸti. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006 ve 2011'de yapÄ±lan seÃ§imleri kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Jammeh'in son devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde, oylarÄ±n yÃ¼zde 36'sÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

Foreign Policy'de yer alan habere gÃ¶re Nijerya ve Gambiya'nÄ±n komÅŸusu Senegal de dahil olmak Ã¼zere BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu (ECOWAS) Ã¼yelerinin Â askeri bir birlik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor. SalÄ± gÃ¼nÃ¼, Nijerya'nÄ±n Gambiya sahilinde bir savaÅŸ gemisi konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± askeri bir kaynak gÃ¶sterilerek aÃ§Ä±klandÄ±.