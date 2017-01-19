Gambiya'ya askeri mÃ¼dahale hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÃ¼nya ABD'nin yeni CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in hazÄ±rlanÄ±rken, BatÄ± Afrika'daki bir baÅŸka aÃ§Ä±lÄ±m bÃ¶lgesel liderleri endiÅŸelendiriyor
Nijerya basÄ±nÄ±na gÃ¶re, Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸilik hava kuvvetleri personeliyle kara kuvvetlerine baÄŸlÄ± 500'Ã¼n Ã¼zerindeki asker, Gambiya'ya askeri mÃ¼dahale iÃ§in bekletilirken, Gambiya'yÄ± Ã§evreleyen Senegal de birÃ§ok askerini Gambiya sÄ±nÄ±rÄ±na konuÅŸlandÄ±rdÄ±.
BÃ¶lgeden gelen haberler arasÄ±nda Senegal ordusunun FarafÃ©gnÃ© bÃ¶lgesinden sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tikleri bildiriliyor. Gambiya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Osman Badjieh herhangi bir saldÄ±rÄ± durumunda Jammeh'i korumayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â Nijerya, Senegal, Gana, Togo ve Mali kuvvetlerinin, Gambiya'yÄ± iÅŸgale hazÄ±rlandÄ±klarÄ± bildiriliyor. Gambiya'nÄ±n ordusu 2 bin 500 askerden oluÅŸuyor.
Ä°lk baÅŸlarda yenilgisini kabul eden fakat daha sonra devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Yahya Jammeh, seÃ§im sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin Gambiya YÃ¼ksek Mahkemesine itirazda bulunmuÅŸtu.
Gambiya meclisi, bugÃ¼n makamÄ± devretmesi beklenen Jammeh'in gÃ¶rev sÃ¼resinin Ã¼Ã§ ay daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, Jammeh de dÃ¼n Ã¼lke genelinde 90 gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ettiÄŸini bildirmiÅŸti. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006 ve 2011'de yapÄ±lan seÃ§imleri kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Jammeh'in son devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde, oylarÄ±n yÃ¼zde 36'sÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.
Foreign Policy'de yer alan habere gÃ¶re Nijerya ve Gambiya'nÄ±n komÅŸusu Senegal de dahil olmak Ã¼zere BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu (ECOWAS) Ã¼yelerinin Â askeri bir birlik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor. SalÄ± gÃ¼nÃ¼, Nijerya'nÄ±n Gambiya sahilinde bir savaÅŸ gemisi konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± askeri bir kaynak gÃ¶sterilerek aÃ§Ä±klandÄ±.
TÃ¼rkÃ§e KonuÅŸan Ãœlkeler UluslararasÄ± Gazeteciler DerneÄŸi'nin (TKÃœUGD) 2016 medya takip raporu, tDAEÅž'in TÃ¼rkistan'a yÃ¶nelik faaliyetlerini gÃ¼ndeme getirdi.
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye Ã–zel Temsilcisi de Mistura'dan, Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM heyetine baÅŸkanlÄ±k etmesini istedi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudeyne, BatÄ± Åžeria'daki Maale Adumim yerleÅŸim biriminin Ä°srail'e dahil edilmesi yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nacak bir kararÄ±n bÃ¶lgedeki barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ±n sonu olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
John Kerry, Sudan'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine SudanlÄ± mevkidaÅŸÄ± Salih ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bedran ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi
TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib kentinde, silahlÄ± muhalifler yÃ¶netimi seÃ§imle sivillere bÄ±raktÄ±
BaÄŸdat Vilayet Meclisi, Vali Temimi'yi hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden aldÄ±.
Irak ordu gÃ¼Ã§lerinin, Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilÃ§esini DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ni KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma vaadini unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Gambiya liderinin seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± reddederek gÃ¶revde kalmasÄ± ve OHAL ilan etmesinin ardÄ±ndan komÅŸu Ã¼lkelerde askeri mÃ¼dahale hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±
Gambiya'daki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kazanan Adama Barrow, Gambiya'nÄ±n Dakar BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yemini edeceÄŸini duyurdu
BaÄŸdat Valisi Temimi hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±nda savunmasÄ± yetersiz bulundu
Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook, ABD dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ merkezini Danimarka'da inÅŸa edecek
CIA, Amerikan vatandaÅŸlarÄ± hakkÄ±nda bilgi toplanmasÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen ve 1980'lerden beri yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan gizli yÃ¶netmeliÄŸinde deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±
AkÃ§akale ilÃ§esinde bir araÃ§ta Suriye'den yurda sokulduÄŸu belirlenen 10 uzun namlulu silah ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi, 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± Esad, Astana'da insani yardÄ±mlarÄ±n garantiye alÄ±nmasÄ± ve kalÄ±cÄ± ateÅŸkese yoÄŸunlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi