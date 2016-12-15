15:17, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

HÃ¼snÃ¼ Mahalli'ye yedi yÄ±la kadar hapis talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sosyal medya Ã¼zerinden devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle tutuklanan HÃ¼snÃ¼ Mahalli hakkÄ±nda, ''CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'' ve ''kurul halinde Ã§alÄ±ÅŸan kamu gÃ¶revlilerine gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret'' suÃ§larÄ±ndan, 7 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± talebiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Can Tuncay tarafÄ±ndan, Mahalli hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±. SoruÅŸturma sonucunda hazÄ±rlanan iddianamede, tutuklu ÅŸÃ¼pheli HÃ¼snÃ¼ Mahalli hakkÄ±nda ''CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'' ve ''kurul halinde Ã§alÄ±ÅŸan kamu gÃ¶revlilerine gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret'' suÃ§larÄ±ndan 1 yÄ±l 4 aydan 7 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

Ä°ddianame, BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail UÃ§ar tarafÄ±ndan onaylanarak Ä°stanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi. Mahkeme, 15 gÃ¼n iÃ§erisinde iddianamenin kabulÃ¼ veya reddi yÃ¶nÃ¼nde bir karar verecek. Ä°ddianamenin kabulÃ¼ halinde Mahalli Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.

MAHALLÄ° HAKKINDAKÄ° SEVK YAZISI

Mahalli'nin tutuklanma istemini iÃ§eren sevk yazÄ±sÄ±nda ÅŸÃ¶yle denilmiÅŸti:

"Ulusal Ã¶lÃ§ekli yayÄ±n yapan televizyon kanallarÄ±nda program sunan ve kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yapan, bu ÅŸekilde hedef ve takipÃ§i kitlesi bulunan ÅŸÃ¼phelinin, muhtelif tarihlerde zincirleme olarak sosyal medya hesabÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±, televizyon programlarÄ± ve gazete rÃ¶portajÄ± yoluyla CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kast ederek mesnetsiz olarak tahkir edecek ÅŸekilde baÅŸta DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olmak Ã¼zere birÃ§ok terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ desteklediÄŸi, yardÄ±m ettiÄŸi ÅŸeklinde alenen sÃ¶ylemlerde bulunarak sÃ¶z konusu makam ve kiÅŸilerin onur, ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± rencide edebilecek nitelikte bir fiil ve olgu isnat etmek suretiyle atÄ±lÄ±