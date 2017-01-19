15:20, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

DEAÅž'Ä±n stratejik bÃ¶lgesine operasyon





Irak ordu gÃ¼Ã§lerinin, Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilÃ§esini DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak ordu gÃ¼Ã§lerinin, Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilÃ§esini DEAÅž'tan almak Ã§in operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Birinci BÃ¶lÃ¼k KomutanÄ± Riyad Sabah el-Ubeydi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, komutanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± birliklerin, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin hava desteÄŸiyle bu sabah Ninova'nÄ±n kuzeyindeki son DEAÅž kalesi Telkeyf'e operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Telkeyf ilÃ§esinde Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n 3 aydan bu yana kuÅŸatma altÄ±nda tutulduÄŸunu ifade eden Ubeydi, sabah baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda Irak gÃ¼Ã§lerinin ilerleme kaydettiÄŸini, 6 DEAÅž unsurunun etkisiz hale getirildiÄŸini ve hafif silahlarla yÃ¼klÃ¼ pikap tipi bir aracÄ±n ele geÃ§irildiÄŸini aktardÄ±. "48 SAAT Ä°Ã‡Ä°NDE Ã–RGÃœTTENÂ ALINABÄ°LÄ°R" Ubeydi, Telkeyf'in 48 saat iÃ§inde Ã¶rgÃ¼tten alÄ±nacaÄŸÄ± tahmininde bulundu. Irak devlet televizyonunun haberinde, Musul operasyonu komutanlarÄ±ndan Korgeneral Abdulemir Yarullah, ordu gÃ¼Ã§lerinin ilÃ§edeki kaymakamlÄ±k, mahkeme ve belediye meclisi binalarÄ±nda kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Irak SilahlÄ± Kuvvetleri, 3 aydan bu yana Telkeyf'i kuÅŸatma altÄ±nda tutuyordu. SÃ¶z konusu durum binlerce ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede insani krize neden olmuÅŸtu.

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