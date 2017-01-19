DEAÅž'Ä±n stratejik bÃ¶lgesine operasyon

Irak ordu gÃ¼Ã§lerinin, Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilÃ§esini DEAÅž'tan almak Ã§in operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Birinci BÃ¶lÃ¼k KomutanÄ± Riyad Sabah el-Ubeydi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, komutanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± birliklerin, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin hava desteÄŸiyle bu sabah Ninova'nÄ±n kuzeyindeki son DEAÅž kalesi Telkeyf'e operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Telkeyf ilÃ§esinde Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n 3 aydan bu yana kuÅŸatma altÄ±nda tutulduÄŸunu ifade eden Ubeydi, sabah baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda Irak gÃ¼Ã§lerinin ilerleme kaydettiÄŸini, 6 DEAÅž unsurunun etkisiz hale getirildiÄŸini ve hafif silahlarla yÃ¼klÃ¼ pikap tipi bir aracÄ±n ele geÃ§irildiÄŸini aktardÄ±.
Ubeydi, Telkeyf'in 48 saat iÃ§inde Ã¶rgÃ¼tten alÄ±nacaÄŸÄ± tahmininde bulundu.
Irak devlet televizyonunun haberinde, Musul operasyonu komutanlarÄ±ndan Korgeneral Abdulemir Yarullah, ordu gÃ¼Ã§lerinin ilÃ§edeki kaymakamlÄ±k, mahkeme ve belediye meclisi binalarÄ±nda kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Irak SilahlÄ± Kuvvetleri, 3 aydan bu yana Telkeyf'i kuÅŸatma altÄ±nda tutuyordu. SÃ¶z konusu durum binlerce ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede insani krize neden olmuÅŸtu.
TÃ¼rkÃ§e KonuÅŸan Ãœlkeler UluslararasÄ± Gazeteciler DerneÄŸi'nin (TKÃœUGD) 2016 medya takip raporu, tDAEÅž'in TÃ¼rkistan'a yÃ¶nelik faaliyetlerini gÃ¼ndeme getirdi.
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Irak ordu gÃ¼Ã§lerinin, Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilÃ§esini DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±
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