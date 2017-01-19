Organ nakli iÃ§in Mozambik ile mutabakata varÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye Organ Nakli VakfÄ± BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p Kahveci, geliÅŸmekte olan ve az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "UluslararasÄ± Organ Nakli AÄŸÄ± Projesi" kapsamÄ±nda, kornea ve bÃ¶brek nakli hizmetlerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in Mozambik SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile mutabakata varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
TÃ¼rkiye Organ Nakli VakfÄ± (TONV) koordinasyonunda sivil bir platform tarafÄ±ndan Asya, Afrika ve DoÄŸu Avrupa'daki geliÅŸmekte olan ve az geliÅŸmiÅŸ 70 Ã¼lkeye organ nakli konusunda teknik destek iÃ§in "UluslararasÄ± Organ Nakli AÄŸÄ± Projesi" yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Maputo Merkez Hastanesinde, TÃ¼rk teknik heyeti ve Mozambik SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.
TÃ¼rkiye Organ Nakli VakfÄ± BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p Kahveci, proje kapsamÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ± 70 Ã¼lkeden birisi olan Mozambik'te kornea ve bÃ¶brek nakli hizmetlerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in Mozambik SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile mutabakata varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kahveci, eÄŸitim ve alt yapÄ± konularÄ±nda imzalanacak mutabakat Ã§erÃ§evesinde alt yapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±na iliÅŸkin gerekli tÄ±bbi cihaz ve yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili hazÄ±rlanacak raporun TÃ¼rkiyeâ€™deki uluslararasÄ± yardÄ±mlarla ilgilenen kurumlara iletileceÄŸini aktardÄ±.
Mozambikli saÄŸlÄ±k personelinin eÄŸitimlerine iliÅŸkin Kahveci, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"TÃ¼rkiyeâ€™de cerrahlar iÃ§in bÃ¶brek nakli, nefroloji uzmanlarÄ± iÃ§in organ nakli nefrolojisi, hemÅŸireler iÃ§in ameliyathane ve organ nakli hemÅŸireliÄŸi, laboratuvar teknisyenleri iÃ§in doku tiplendirme, yoÄŸun bakÄ±m doktor ve hemÅŸirelerine teorik ve uygulamalÄ± kurs programlarÄ± dÃ¼zenlenecek. TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lan ulusal ve uluslararasÄ± kongrelere Mozambikli doktor ve hemÅŸirelerin katÄ±lÄ±mÄ± saÄŸlanacak.
Mozambik SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Dr. Americo Assan ve SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Hussein Isse, baÅŸta organ nakli olmak Ã¼zere bir Ã§ok alanda TÃ¼rkiye'nin deneyimine ve yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§larÄ± olduÄŸunu ifade etti. TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bu teknik yardÄ±m ve iÅŸbirliÄŸi aÄŸÄ± Ã§erÃ§evesinde ÅŸimdiye kadar yapÄ±lan faaliyetlerden Mozambik'teki saÄŸlÄ±k ve medya profesyonellerinin faydalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸbirliÄŸi Ã§erÃ§evesinde bundan sonra da faydalanmaya devam edeceklerini ilettiler. Mozambik saÄŸlÄ±k sisteminin geliÅŸimi iÃ§in nitelikli saÄŸlÄ±k personeli ihtiyacÄ±nÄ±n Ã¶nemine vurgu yaptÄ±lar. AyrÄ±ca, yetkililer yurt dÄ±ÅŸÄ± hasta tedavisi iÃ§in TÃ¼rkiye'yi Ã¶ncelikli Ã¼lkeler arasÄ±nda deÄŸerlendirmek istediklerini sÃ¶ylediler."
EyÃ¼p Kahveci, Mozambik SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile imzalanacak mutabakat zaptÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) SaÄŸlÄ±k Ä°ÅŸ Konseyince Mozambik ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki saÄŸlÄ±k turizminin geliÅŸtirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Gelecek hafta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Mozambik ziyaretiyle her iki Ã¼lke arasÄ±nda birÃ§ok alanda iÅŸ birliÄŸi, yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatlarÄ± ve yardÄ±m programlarÄ±nÄ±n hÄ±zlanacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Kahveci, "TÃ¼rkiye'nin dÄ±ÅŸ politikasÄ± Ã§erÃ§evesinde hÃ¼kÃ¼metimiz tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara destek Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan 'UluslararasÄ± Organ Nakli AÄŸÄ±' projesinin etkili, kapsayÄ±cÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir olmasÄ±na, diplomatik bir araÃ§ olarak bilimin 'yumuÅŸak gÃ¼Ã§' niteliÄŸinde kullanÄ±lmasÄ±na Ã¶nem veriyoruz." diye konuÅŸtu.
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