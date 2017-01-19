BaÄŸdat Valisi Temimi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak'ta BaÄŸdat Valisi Ali Temimi'nin gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Mecliste 54 Ã¼yenin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen gensoru oturumunda yapÄ±lan oylamada, 34 Ã¼ye Vali Temimi'nin iddialara verdiÄŸi cevaplarÄ±n "ikna edici" olmadÄ±ÄŸÄ±na karar vermiÅŸti.
Irak'ta vilayet meclisi yasasÄ±na gÃ¶re, meclisin yanÄ±tÄ±nÄ± ikna edici bulmadÄ±ÄŸÄ± vali daha sonra dÃ¼zenlenen oturumda gÃ¶revinden azledilebiliyor. Valinin gÃ¶revden azledilmesi iÃ§in Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunun saÄŸlanmasÄ± gerekiyor.
BaÄŸdat Vilayet Meclisi'nin 58 Ã¼yesi bulunuyor.
Vali Temimi'nin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a yakÄ±n olduÄŸu biliniyor.
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BaÄŸdat Vilayet Meclisi, Vali Temimi'yi hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden aldÄ±.
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