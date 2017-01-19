15:48, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden 'kimlik' iddialarÄ±na cevap





Ä°stanbul ValiliÄŸi, 2017'de YGS'ye girecek Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in mevcut soÄŸuk damgalÄ± nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ± ve geÃ§ici kimlik belgelerinin, yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar geÃ§erli olduÄŸunu duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul ValiliÄŸi, 2017'deÂ YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±na girecek Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in mevcut soÄŸuk damgalÄ± nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ± ve geÃ§iciÂ kimlikÂ belgelerinin, yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar geÃ§erli olduÄŸunu duyurdu. Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l YGS'ye girecek Ã¶ÄŸrencilerin, mevcut kimlik kartlarÄ± ile geÃ§ici kimlik belgelerinin geÃ§erli olmayacaÄŸÄ± iddiasÄ± Ã¼zerine son gÃ¼nlerde yoÄŸun ÅŸekilde Ä°lÃ§e NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine yeni kimlik kartÄ± baÅŸvurusunda bulunulduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi: "Bu kapsamda nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±nÄ±n kaybolmuÅŸ, tahrifata uÄŸramÄ±ÅŸ ve kullanÄ±lamaz duruma gelmiÅŸ olmasÄ± halleri dÄ±ÅŸÄ±nda, mevcut soÄŸuk damgalÄ± nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ± ve geÃ§ici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar geÃ§erlidir. AyrÄ±ca Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 09.01.2017 tarih ve 4750 sayÄ±lÄ± yazÄ±larÄ± ile uygulamanÄ±n bu doÄŸrultuda yapÄ±lmasÄ±, Ã–SYM ve Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na bildirilmiÅŸtir."

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