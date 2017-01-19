Van'da engelli, yaÅŸlÄ± ve annelere 138 milyon lira destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce engelli, yaÅŸlÄ± ve doÄŸum yapan annelere 2016'da 138 milyon 289 bin lira sosyo-ekonomik destek saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±l kentte 8 bin 662 kiÅŸiye evde bakÄ±m hizmeti kapsamÄ±nda 99 milyon 917 bin 710 lira yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
DoÄŸum yapan 27 bin 201 anneye 13 milyon 761 lira destek saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, 2 bin 285 vatandaÅŸa da 24 milyon 464 bin 628 lira yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Ã‡ocuklarÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenen 12 koruyucu aileye maaÅŸ Ã¶dendiÄŸi ve sigortalarÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:
"Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olarak 2016'da toplam 138 milyon 289 bin 19 lira yardÄ±m yaparak ilimizde devletin ÅŸefkat eli, gÃ¼len yÃ¼zÃ¼ olduk. AyrÄ±ca kurumumuz tarafÄ±ndan Sosyal Destek Projeleri kapsamÄ±nda hayata geÃ§irilen refakatÃ§i misafirhanesinde 417 bin 904 lira, KadÄ±n EÄŸitim ve Destek Merkezinde 209 bin 400 lira, Engelsiz Teknoloji EÄŸitimi Merkezinde 209 bin 700 lira hizmet Ã¼rettik. Yine 'Ã‡ocuk Olarak HaklarÄ±mÄ±zÄ± Biliyoruz' projesine 200 bin lira harcanarak, bu kurumlarÄ±mÄ±zda toplamda 1 milyon 37 bin deÄŸerinde hizmet Ã¼retildi."
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HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ hakkÄ±nda Midyat'ta yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat kararÄ± verildi
HSYK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Harun Kodalak'Ä±n arasÄ±nda bulunduÄŸu 14 baÅŸsavcÄ± ile 1 baÅŸsavcÄ±vekilinin gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± YÃ¼ksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± oldu.
Rus enerji ÅŸirketi Gazprom, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesine bu yÄ±l iÃ§inde 42 milyar ruble yatÄ±rmayÄ± planlÄ±yor.
Kuala Lumpur'da bir araya gelen Ä°Ä°T DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n sonunda 22 maddeden oluÅŸan sonuÃ§ bildirgesi yayÄ±nlandÄ±
SYRIZA'nÄ±n merkez bÃ¼rolarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu binaya gÃ¶nderilen ÅŸÃ¼pheli paket gÃ¼venlik ekiplerini alarma geÃ§irdi
'Ä°laÃ§ FiyatlarÄ±nÄ±n Belirlenmesinde KullanÄ±lan Avro DeÄŸerinde DeÄŸiÅŸiklik HakkÄ±nda Duyuru'nun yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± eczanelerin ve ecza depolarÄ±nÄ±n stoklarÄ±nda ilaÃ§ bulunduÄŸu halde ilaÃ§larÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmadÄ±klarÄ± haberlerinin Ã¼zerine SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± harekete geÃ§ti.
Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, engelli, yaÅŸlÄ± ve doÄŸum yapan annelere geÃ§en yÄ±l toplam 138 milyon 289 bin lira destek saÄŸlandÄ±
Ä°stanbul ValiliÄŸi, 2017'de YGS'ye girecek Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in mevcut soÄŸuk damgalÄ± nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ± ve geÃ§ici kimlik belgelerinin, yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar geÃ§erli olduÄŸunu duyurdu
GeliÅŸmekte olan ve az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'UluslararasÄ± Organ Nakli AÄŸÄ± Projesi' kapsamÄ±nda kornea ve bÃ¶brek nakli hizmetlerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in Mozambik SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile mutabakata varÄ±ldÄ±
HÃ¼snÃ¼ Mahalli hakkÄ±nda ''CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'' ve ''kurul halinde Ã§alÄ±ÅŸan kamu gÃ¶revlilerine gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret'' suÃ§larÄ±ndan, 7 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonlarla ilgili olarak "Daha bu temizlik yapÄ±lmÄ±ÅŸ, bitmiÅŸ deÄŸil. Daha Ã§ok iÅŸimiz var. Bu bitecek. Bitmeden olmaz." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Sakarya'da hazÄ±rlanan ilk iddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "hava kuvvetleri sorumlusu" Adil Ã–ksÃ¼z hakkÄ±nda 1 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile 190 yÄ±l 6 aydan 319 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi
Ä°stanbul'daki Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÅŸgal etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 17'si tutuklu, 58 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
Ä° sÄ±nÄ±fÄ± fÄ±rkateynlerin ilk gemisi olan "Ä°stanbul FÄ±rkateyni"nin ilk kaynaÄŸÄ± Bakan IÅŸÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±
BÄ°MER'e 2016'da yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± FETÃ– sebebiyle aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nanlardan veya FETÃ– ihbarlarÄ± iÃ§in yapÄ±ldÄ±
Suriye'de muhalifler, 3. haftasÄ± dolan ateÅŸkese tÃ¼m provokasyonlara raÄŸmen sadÄ±k kaldÄ±