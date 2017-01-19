16:01, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Van'da engelli, yaÅŸlÄ± ve annelere 138 milyon lira destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce engelli, yaÅŸlÄ± ve doÄŸum yapan annelere 2016'da 138 milyon 289 bin lira sosyo-ekonomik destek saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±l kentte 8 bin 662 kiÅŸiye evde bakÄ±m hizmeti kapsamÄ±nda 99 milyon 917 bin 710 lira yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DoÄŸum yapan 27 bin 201 anneye 13 milyon 761 lira destek saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, 2 bin 285 vatandaÅŸa da 24 milyon 464 bin 628 lira yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ã‡ocuklarÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenen 12 koruyucu aileye maaÅŸ Ã¶dendiÄŸi ve sigortalarÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olarak 2016'da toplam 138 milyon 289 bin 19 lira yardÄ±m yaparak ilimizde devletin ÅŸefkat eli, gÃ¼len yÃ¼zÃ¼ olduk. AyrÄ±ca kurumumuz tarafÄ±ndan Sosyal Destek Projeleri kapsamÄ±nda hayata geÃ§irilen refakatÃ§i misafirhanesinde 417 bin 904 lira, KadÄ±n EÄŸitim ve Destek Merkezinde 209 bin 400 lira, Engelsiz Teknoloji EÄŸitimi Merkezinde 209 bin 700 lira hizmet Ã¼rettik. Yine 'Ã‡ocuk Olarak HaklarÄ±mÄ±zÄ± Biliyoruz' projesine 200 bin lira harcanarak, bu kurumlarÄ±mÄ±zda toplamda 1 milyon 37 bin deÄŸerinde hizmet Ã¼retildi."

Â