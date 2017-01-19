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İlaç stoğu yapan eczanelere ceza geliyor
İlaç stoğu yapan eczanelere ceza geliyor

'İlaç Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanılan Avro Değerinde Değişiklik Hakkında Duyuru'nun yapılmasının ardından bazı eczanelerin ve ecza depolarının stoklarında ilaç bulunduğu halde ilaçların satışını yapmadıkları haberlerinin üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, 'İlaç Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanılan Avro Değerinde Değişiklik Hakkında Duyuru'nun ardından bazı üretici firma ve ecza depolarında stokları olmasına rağmen satışı yapmayan ecza deposu ve eczanelere cezai işlemin uygulanacağını açıkladı.

Stoklarında ürün olduğu halde satış yapmayan ecza deposu ve eczanelerle ilgili cezai yaptırımın uygulanacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: 

Bilindiği üzere; Ülkemizde beşeri tıbbî ürünlerin üretimi, ithalatı, piyasaya arzı, niteliği, içeriği, tanıtımı ve sair hususlar konuya ilişkin özel kanun olarak esas itibariyle 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nda düzenlenmektedir. Bu Kanun kapsamında; beşeri tıbbî ürünler belirtilen hususlar bakımından, 02/11/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de de belirtildiği üzere Kurumumuz yetki ve sorumluluğu altındadır.

Son dönemde Kurumumuza ulaşan başvuru ve şikâyetlerde; Kurumumuzca 6 Ocak 2017 tarihinde yapılan “İlaç Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanılan Avro Değerinde Değişiklik Hakkında Duyuru” nun ardından bazı üretici firma ve ecza depolarının stoklarında olmasına rağmen, ecza deposu/eczanelerin taleplerini geri çevirdikleri ve fiyat artışı olacak ilaçların satışını yapmadıkları, ilaçları ancak fiyat değişikliğinin geçerli olduğu tarihten sonra piyasaya vereceklerini bildirdikleri belirtilmektedir.

Bu bağlamda; ülkemizde ilaçların piyasada bulunabilirliğine, dolayısıyla hastaların ilaca erişimine engel teşkil etmek suretiyle piyasaya ilaç verilmemesi durumuna karşı gerekli tedbirlerin alınması, konunun kamu sağlığı bakımından ehemmiyet arz ettiği hususu göz önünde bulundurularak azami hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Aksi halde sorumlular hakkında mevzuat doğrultusunda idari ve cezai işlem uygulanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.



İlgili Konular Eczaneler ilaç fiyatları
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