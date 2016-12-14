Muhalifler Ä°dlibâ€™in idaresini sivillere devretti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriyeâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Ä°dlib ilinde, muhaliflerin Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Fetih Ordusu kent yÃ¶netimini sivillere devretti.
Ä°dlib'teki silahlÄ± muhalif gruplarÄ±n Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Fetih Ordusu'nun Mart 2015'ten beri kontrol ettiÄŸi kent merkezinin yÃ¶netimini sivillere bÄ±rakma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, halk dÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.
Ä°dlib merkezinde ikamet eden 25 yaÅŸ ve Ã¼zerindekilerin oy kullanabildiÄŸi seÃ§imlere halkÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi gÃ¶zlendi.
YaklaÅŸÄ±k 200 bin sivilin bulunduÄŸu kent merkezindeki seÃ§imlerde 25 meclis Ã¼yeliÄŸi iÃ§in 85 aday yarÄ±ÅŸtÄ±.
SandÄ±klarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± ve oylarÄ±n tasnif edilmesinin ardÄ±ndan ilan edilen sonuÃ§lara gÃ¶re, en fazla oyu iletiÅŸim mÃ¼hendisi Åžadi Zeydani alÄ±rken, onu hukuk Ã¶ÄŸrencisi Abdulkahr Zakkur takip etti.
Meclisin diÄŸer Ã¼yeleri, mÃ¼hendis, avukat, doktor, ÅŸehir planlamacÄ±sÄ± ve Ã§iftÃ§i gibi meslek gruplarÄ± ile Ã¶ÄŸrencilerden oluÅŸtu.
SeÃ§imin ardÄ±ndan Fetih Ordusu, kent merkezinin yÃ¶netimini halkÄ±n oylarÄ±yla iÅŸbaÅŸÄ±na gelen yerel meclise devretti.
Ä°dlib Yerel Meclisi, ilk etapta kent merkezinde gÃ¼venlik ve belediye hizmetlerini Ã¼stlenecek. ArdÄ±ndan meclisin saÄŸlÄ±k kurumlarÄ± ve halkÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± ilgilendiren diÄŸer hizmetleri devralmasÄ± bekleniyor.
Hatay'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na denk dÃ¼ÅŸen Ä°dlib, 2015'in mart ayÄ±nda muhalif gruplarca ele geÃ§irilmiÅŸti.
TÃ¼rkÃ§e KonuÅŸan Ãœlkeler UluslararasÄ± Gazeteciler DerneÄŸi'nin (TKÃœUGD) 2016 medya takip raporu, tDAEÅž'in TÃ¼rkistan'a yÃ¶nelik faaliyetlerini gÃ¼ndeme getirdi.
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye Ã–zel Temsilcisi de Mistura'dan, Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM heyetine baÅŸkanlÄ±k etmesini istedi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudeyne, BatÄ± Åžeria'daki Maale Adumim yerleÅŸim biriminin Ä°srail'e dahil edilmesi yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nacak bir kararÄ±n bÃ¶lgedeki barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ±n sonu olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
John Kerry, Sudan'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine SudanlÄ± mevkidaÅŸÄ± Salih ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bedran ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi
TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib kentinde, silahlÄ± muhalifler yÃ¶netimi seÃ§imle sivillere bÄ±raktÄ±
BaÄŸdat Vilayet Meclisi, Vali Temimi'yi hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden aldÄ±.
Irak ordu gÃ¼Ã§lerinin, Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilÃ§esini DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ni KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma vaadini unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Gambiya liderinin seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± reddederek gÃ¶revde kalmasÄ± ve OHAL ilan etmesinin ardÄ±ndan komÅŸu Ã¼lkelerde askeri mÃ¼dahale hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±
Gambiya'daki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kazanan Adama Barrow, Gambiya'nÄ±n Dakar BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yemini edeceÄŸini duyurdu
BaÄŸdat Valisi Temimi hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±nda savunmasÄ± yetersiz bulundu
Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook, ABD dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ merkezini Danimarka'da inÅŸa edecek
CIA, Amerikan vatandaÅŸlarÄ± hakkÄ±nda bilgi toplanmasÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen ve 1980'lerden beri yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan gizli yÃ¶netmeliÄŸinde deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±
AkÃ§akale ilÃ§esinde bir araÃ§ta Suriye'den yurda sokulduÄŸu belirlenen 10 uzun namlulu silah ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi, 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± Esad, Astana'da insani yardÄ±mlarÄ±n garantiye alÄ±nmasÄ± ve kalÄ±cÄ± ateÅŸkese yoÄŸunlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi