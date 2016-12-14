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16:13, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Muhalifler Ä°dlibâ€™in idaresini sivillere devretti
Muhalifler Ä°dlibâ€™in idaresini sivillere devretti
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TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib kentinde, silahlÄ± muhalifler yÃ¶netimi seÃ§imle sivillere bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriyeâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Ä°dlib ilinde, muhaliflerin Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Fetih Ordusu kent yÃ¶netimini sivillere devretti.

Ä°dlib'teki silahlÄ± muhalif gruplarÄ±n Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Fetih Ordusu'nun Mart 2015'ten beri kontrol ettiÄŸi kent merkezinin yÃ¶netimini sivillere bÄ±rakma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, halk dÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.

Ä°dlib merkezinde ikamet eden 25 yaÅŸ ve Ã¼zerindekilerin oy kullanabildiÄŸi seÃ§imlere halkÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi gÃ¶zlendi.

YaklaÅŸÄ±k 200 bin sivilin bulunduÄŸu kent merkezindeki seÃ§imlerde 25 meclis Ã¼yeliÄŸi iÃ§in 85 aday yarÄ±ÅŸtÄ±.

SandÄ±klarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± ve oylarÄ±n tasnif edilmesinin ardÄ±ndan ilan edilen sonuÃ§lara gÃ¶re, en fazla oyu iletiÅŸim mÃ¼hendisi Åžadi Zeydani alÄ±rken, onu hukuk Ã¶ÄŸrencisi Abdulkahr Zakkur takip etti.

Meclisin diÄŸer Ã¼yeleri, mÃ¼hendis, avukat, doktor, ÅŸehir planlamacÄ±sÄ± ve Ã§iftÃ§i gibi meslek gruplarÄ± ile Ã¶ÄŸrencilerden oluÅŸtu.

SeÃ§imin ardÄ±ndan Fetih Ordusu, kent merkezinin yÃ¶netimini halkÄ±n oylarÄ±yla iÅŸbaÅŸÄ±na gelen yerel meclise devretti.

Ä°dlib Yerel Meclisi, ilk etapta kent merkezinde gÃ¼venlik ve belediye hizmetlerini Ã¼stlenecek. ArdÄ±ndan meclisin saÄŸlÄ±k kurumlarÄ± ve halkÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± ilgilendiren diÄŸer hizmetleri devralmasÄ± bekleniyor.

Hatay'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na denk dÃ¼ÅŸen Ä°dlib, 2015'in mart ayÄ±nda muhalif gruplarca ele geÃ§irilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular El Nusra Ä°dlib
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