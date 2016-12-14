16:13, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Muhalifler Ä°dlibâ€™in idaresini sivillere devretti



ArÅŸiv

TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib kentinde, silahlÄ± muhalifler yÃ¶netimi seÃ§imle sivillere bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriyeâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Ä°dlib ilinde, muhaliflerin Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Fetih Ordusu kent yÃ¶netimini sivillere devretti. Ä°dlib'teki silahlÄ± muhalif gruplarÄ±n Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Fetih Ordusu'nun Mart 2015'ten beri kontrol ettiÄŸi kent merkezinin yÃ¶netimini sivillere bÄ±rakma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, halk dÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Ä°dlib merkezinde ikamet eden 25 yaÅŸ ve Ã¼zerindekilerin oy kullanabildiÄŸi seÃ§imlere halkÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi gÃ¶zlendi. YaklaÅŸÄ±k 200 bin sivilin bulunduÄŸu kent merkezindeki seÃ§imlerde 25 meclis Ã¼yeliÄŸi iÃ§in 85 aday yarÄ±ÅŸtÄ±. SandÄ±klarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± ve oylarÄ±n tasnif edilmesinin ardÄ±ndan ilan edilen sonuÃ§lara gÃ¶re, en fazla oyu iletiÅŸim mÃ¼hendisi Åžadi Zeydani alÄ±rken, onu hukuk Ã¶ÄŸrencisi Abdulkahr Zakkur takip etti. Meclisin diÄŸer Ã¼yeleri, mÃ¼hendis, avukat, doktor, ÅŸehir planlamacÄ±sÄ± ve Ã§iftÃ§i gibi meslek gruplarÄ± ile Ã¶ÄŸrencilerden oluÅŸtu. SeÃ§imin ardÄ±ndan Fetih Ordusu, kent merkezinin yÃ¶netimini halkÄ±n oylarÄ±yla iÅŸbaÅŸÄ±na gelen yerel meclise devretti. Ä°dlib Yerel Meclisi, ilk etapta kent merkezinde gÃ¼venlik ve belediye hizmetlerini Ã¼stlenecek. ArdÄ±ndan meclisin saÄŸlÄ±k kurumlarÄ± ve halkÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± ilgilendiren diÄŸer hizmetleri devralmasÄ± bekleniyor. Hatay'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na denk dÃ¼ÅŸen Ä°dlib, 2015'in mart ayÄ±nda muhalif gruplarca ele geÃ§irilmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.