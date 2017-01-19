Hamas'tan ABD'ye bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Husam Bedran, Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin (ABD) Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n bÃ¶lgeyi belirsizliÄŸe gÃ¶tÃ¼receÄŸini belirtti.
Bedran, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin tarihi sÃ¼recine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¶lgede iÅŸgal yanlÄ±sÄ± bir tutum izlediÄŸine dikkati Ã§ekerek, bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±yla bu tutumun yeni ve keskin bir aÅŸamaya gireceÄŸini ifade etti.
BÃ¶yle bir kararÄ±n yansÄ±malarÄ±nÄ±n kimse tarafÄ±ndan Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemeyeceÄŸini vurgulayan Bedran, "ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±, bÃ¶lgeyi belirsiz ve hassas bir safhaya taÅŸÄ±r." dedi.
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, bu kararÄ±n tÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n duygularÄ±na karÅŸÄ± bir meydan okuma anlamÄ± taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Filistin halkÄ± ile Ä°slam Ã¼mmetinin bu durum karÅŸÄ±sÄ±ndaki tepkisinin tahmin edilemeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
ABD'de yarÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± devralacak olan Donald Trump, seÃ§im sÃ¼recinde Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti. Trump, bugÃ¼n bir Ä°srail gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da vaadini unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ben verdiÄŸim sÃ¶zden vazgeÃ§meyen bir ÅŸahsiyetim." demiÅŸti.
TÃ¼rkÃ§e KonuÅŸan Ãœlkeler UluslararasÄ± Gazeteciler DerneÄŸi'nin (TKÃœUGD) 2016 medya takip raporu, tDAEÅž'in TÃ¼rkistan'a yÃ¶nelik faaliyetlerini gÃ¼ndeme getirdi.
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye Ã–zel Temsilcisi de Mistura'dan, Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM heyetine baÅŸkanlÄ±k etmesini istedi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudeyne, BatÄ± Åžeria'daki Maale Adumim yerleÅŸim biriminin Ä°srail'e dahil edilmesi yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nacak bir kararÄ±n bÃ¶lgedeki barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ±n sonu olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
John Kerry, Sudan'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine SudanlÄ± mevkidaÅŸÄ± Salih ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bedran ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi
TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib kentinde, silahlÄ± muhalifler yÃ¶netimi seÃ§imle sivillere bÄ±raktÄ±
BaÄŸdat Vilayet Meclisi, Vali Temimi'yi hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden aldÄ±.
Irak ordu gÃ¼Ã§lerinin, Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilÃ§esini DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ni KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma vaadini unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Gambiya liderinin seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± reddederek gÃ¶revde kalmasÄ± ve OHAL ilan etmesinin ardÄ±ndan komÅŸu Ã¼lkelerde askeri mÃ¼dahale hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±
Gambiya'daki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kazanan Adama Barrow, Gambiya'nÄ±n Dakar BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yemini edeceÄŸini duyurdu
BaÄŸdat Valisi Temimi hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±nda savunmasÄ± yetersiz bulundu
Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook, ABD dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ merkezini Danimarka'da inÅŸa edecek
CIA, Amerikan vatandaÅŸlarÄ± hakkÄ±nda bilgi toplanmasÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen ve 1980'lerden beri yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan gizli yÃ¶netmeliÄŸinde deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±
AkÃ§akale ilÃ§esinde bir araÃ§ta Suriye'den yurda sokulduÄŸu belirlenen 10 uzun namlulu silah ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi, 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± Esad, Astana'da insani yardÄ±mlarÄ±n garantiye alÄ±nmasÄ± ve kalÄ±cÄ± ateÅŸkese yoÄŸunlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi