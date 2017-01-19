16:14, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Hamas'tan ABD'ye bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Husam Bedran, Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin (ABD) Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n bÃ¶lgeyi belirsizliÄŸe gÃ¶tÃ¼receÄŸini belirtti.

Bedran, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin tarihi sÃ¼recine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¶lgede iÅŸgal yanlÄ±sÄ± bir tutum izlediÄŸine dikkati Ã§ekerek, bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±yla bu tutumun yeni ve keskin bir aÅŸamaya gireceÄŸini ifade etti.

BÃ¶yle bir kararÄ±n yansÄ±malarÄ±nÄ±n kimse tarafÄ±ndan Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemeyeceÄŸini vurgulayan Bedran, "ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±, bÃ¶lgeyi belirsiz ve hassas bir safhaya taÅŸÄ±r." dedi.

Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, bu kararÄ±n tÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n duygularÄ±na karÅŸÄ± bir meydan okuma anlamÄ± taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Filistin halkÄ± ile Ä°slam Ã¼mmetinin bu durum karÅŸÄ±sÄ±ndaki tepkisinin tahmin edilemeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

ABD'de yarÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± devralacak olan Donald Trump, seÃ§im sÃ¼recinde Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti. Trump, bugÃ¼n bir Ä°srail gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da vaadini unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ben verdiÄŸim sÃ¶zden vazgeÃ§meyen bir ÅŸahsiyetim." demiÅŸti.