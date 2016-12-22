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17:32, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe
Afrika
16:43, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

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ABD'den Sudan'a 'yaptÄ±rÄ±m' telefonu
ABD'den Sudan'a 'yaptÄ±rÄ±m' telefonu

John Kerry, Sudan'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine SudanlÄ± mevkidaÅŸÄ± Salih ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Sudan'a 20 yÄ±ldÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± ticari yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekri Hasan Salih ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'nin, telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.Â 

Resmi haber ajansÄ±Â SUNA'nÄ±n haberine gÃ¶re,Â Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih'i arayan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry, iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin rayÄ±na girmesi iÃ§inÂ Hartum yÃ¶netiminin sarf ettiÄŸi Ã§abalarÄ± takdir ettiÄŸini belirtti.

Salih ise ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Kerry'nin Sudan'a yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± ve iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin geliÅŸtirilmesi iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abalardan Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k kararÄ±yla, Sudan'a 20 yÄ±ldÄ±r uygulanmakta olan ticari yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi belirtilmiÅŸti. SÃ¶z konusu baÅŸkanlÄ±k kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n, "Sudan'Ä±n insan haklarÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±ndaki performansÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesini teÅŸvik" amacÄ±yla 6 ay sonrasÄ±na ertelendiÄŸi kaydedilmiÅŸti.

Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim Gandur ise kararÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â SudanlÄ± ve ABD'li yetkililer arasÄ±nda Hartum'da basÄ±ndan uzak gerÃ§ekleÅŸtirilen 23 toplantÄ±da bir yol haritasÄ±na vardÄ±klarÄ±nÄ±, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lma kararÄ±nÄ±n da bu yol haritasÄ±na binaen alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â ifade etmiÅŸti.

Gandur, terÃ¶rle mÃ¼cadelede Sudan'Ä±n Washington ile iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ±, Uganda'nÄ±n kuzeyinde faaliyet gÃ¶steren Rabbin DireniÅŸ Ordusu'yla mÃ¼cadele, GÃ¼ney Sudan'da barÄ±ÅŸÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesine katkÄ± saÄŸlamak, Sudan'daki barÄ±ÅŸ sÃ¼recine destek vermek ve Sudan'da silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalardan zarar gÃ¶renlere yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ÅŸeklindeki yol haritasÄ±nÄ±n 5 bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸtuÄŸunuÂ belirtmiÅŸti.

ABD tarafÄ±ndan 1993'te "terÃ¶rizmi destekleyen devletler" kategorisine alÄ±nan Sudan'a, 1997'de dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Bill Clinton'Ä±n talimatÄ±yla yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 



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