Dünya Bülteni Haber Portalı

16:58, 19 Ocak 2017 Perşembe

"İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri barışa engel"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Batı Şeria'daki Maale Adumim Yahudi yerleşim biriminin İsrail'e dahil edilmesi halinde bölgedeki durumun kontrolden çıkacağını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Rudeyne, "Böyle bir adım, özellikle buna ABD Büyükelçiğinin Kudüs'e taşınması eşlik ederse barış süreciyle ilişkimizi sona erdirecektir. Bu durum kontrol edilmesi mümkün olmayan yeni bir safha başlatacaktır." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde geçen ay kabul edilen İsrail'in Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını öngören kararı hatırlatan Rudeyne, Tel Aviv yönetimini uluslararası hukuka aykırı kararlar almaması konusunda uyardı.

Sözcü Rudeyne, "İsrail, bu kırmızı çizgiyi geçerse bütün kırmızı çizgiler rüzgarda savrulur. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içinde bağımsız bir devlet kurulmadıkça barış ve istikrar olmayacak." diye konuştu.

İsrail'de yayın yapan gazetelerden Jerusalem Post'un internet sayfasında pazartesi yer alan haberde, ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı devralacağı yarınki devir-teslim törenine Batı Şeria'daki bazı Yahudi yerleşim birimleri yöneticilerinin de davet edildiği aktarılmıştı.

Söz konusu davetin Trump'ın, önceki yönetimin yerleşim faaliyetleri karşıtı siyasetini sürdürmeyeceğinin işareti olduğuna dikkat çekilen haberde, Maale Adumim yerleşim birimi yöneticisi Benny Kashriel'in, "Amerikalılar ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bunun Maale Adumim'in İsrail'in bir parçası olarak kabul edilmesiyle sonuçlanmasını istiyoruz." ifadesine yer verilmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in 1967 sınırlarını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.