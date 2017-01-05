17:07, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Astana'da BM'yi de Mistura temsil edecek





BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye Ã–zel Temsilcisi de Mistura'dan, Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM heyetine baÅŸkanlÄ±k etmesini istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'dan, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da dÃ¼zenlenmesi planlanan Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM heyetine baÅŸkanlÄ±k etmesini istediÄŸi bildirildi. BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'deki durumu ele almak iÃ§in Astana'da TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek toplantÄ±ya, de Mistura'nÄ±n da davet edildiÄŸini belirtti. AÃ§Ä±klamada, "Genel Sekreter, Cenevre'de Suriye iÃ§i mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸlamasÄ± Ã¶ncesinde, Astana toplantÄ±sÄ±nÄ±n olumlu bir adÄ±m olmasÄ±nÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyor." ifadesine yer veren Dujarric, toplantÄ±ya Ã¼st dÃ¼zey katÄ±lÄ±mÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ±, karmaÅŸÄ±k ve Ã¶nemli konularÄ±n ele alÄ±nabileceÄŸini ve bu baÄŸlamda Genel Sekreter Guterres'in, de Mistura'dan toplantÄ±ya katÄ±lacak BM heyetine baÅŸkanlÄ±k etmesini istediÄŸini kaydetti.

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