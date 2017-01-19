17:07, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°Ä°T'ten Arakan bildirisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arakan Ã¶zel gÃ¼ndemiyle Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelen Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n sonunda 22 maddeden oluÅŸan sonuÃ§ bildirgesi yayÄ±nlandÄ±.

Malezya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Anife Aman, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, toplantÄ±nÄ±n sonunda "eylem merkezli" olarak nitelendirdiÄŸi, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik 22 maddelik sonuÃ§ bildirgesi yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bakan Aman, Malezya'nÄ±n 56 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'a ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geÃ§ici kamplarda kalan bu kiÅŸilerin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n giderildiÄŸini belirterek Ä°Ä°T olarak Myanmar hÃ¼kÃ¼metiyle yapÄ±cÄ± iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesine Ã¶nem verileceÄŸini sÃ¶yledi.

Anife Aman, aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin giriÅŸimlere olumlu yanÄ±t verdiÄŸini hatÄ±rlatarak Malezya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'nin desteklediÄŸi gÄ±da, tÄ±bbi malzeme ve Ã§adÄ±r gibi malzemelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m gemisinin ÅŸubat ayÄ±nda Myanmar'a gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Myanmar hÃ¼kÃ¼meti yardÄ±mlarÄ±n Arakan eyaletinin baÅŸkenti Sittwe yerine Yangon'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesini istemiÅŸ, yardÄ±mlarÄ±n buradan yetkililer tarafÄ±ndan bÃ¶lgeye nakledileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

SONUÃ‡ BÄ°LDÄ°RGESÄ°

ToplantÄ±nÄ±n sonunda yayÄ±nlanan sonuÃ§ bildirgesinde, Arakan eyaletinde MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± uzun sÃ¼redir devam eden baskÄ± ve zulmÃ¼n kÃ¶keninde, vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ±nÄ±n inkar edilmesinin yattÄ±ÄŸÄ± belirtildi, sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Myanmar hÃ¼kÃ¼metine Ã§aÄŸrÄ±da bulunuldu.

Ä°lk etapta ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce sona erdirilmesi, sÃ¼reÃ§ iÃ§inde Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ ve Ã§ok dinli Myanmar'da etnik yapÄ±lar arasÄ±nda diyalog Ã§abalarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k verilmesi gerektiÄŸi vurgulanan bildirgede, Ä°Ä°T Genel SekreterliÄŸi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve GÃ¼neydoÄŸu Asya Uluslar BirliÄŸinin (ASEAN) iÅŸ birliÄŸiyle Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin bu yÃ¶nde atacaÄŸÄ± adÄ±mlara katkÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ± ifade edildi.

Bildirgede, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± tanÄ±nmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kamplarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi verenlere temel insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda uluslararasÄ± toplumla iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yinelendi. AyrÄ±ca baÅŸta Malezya olmak Ã¼zere bÃ¶lge Ã¼lkelerinde yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§men statÃ¼sÃ¼yle yaÅŸayan ArakanlÄ±larÄ±n, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin yapacaÄŸÄ± olumlu dÃ¼zenlemeler sonrasÄ± vatanlarÄ±na dÃ¶nmelerinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ dile getirildi.

Kuala Lumpur'daki toplantÄ±ya Ä°Ä°T Ã¼yesi 8 Ã¼lke, dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± dÃ¼zeyinde katÄ±lÄ±rken 41 Ã¼lke Ã¼st dÃ¼zey yetkililer tarafÄ±ndan temsil edildi.

Arakan eyaletinde 9 Ekim'de sÄ±nÄ±r karakollarÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 13'Ã¼ gÃ¼venlik gÃ¶revlisi 29 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. SaldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da asker ve polis sevk edilmiÅŸ, operasyon baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Rohingya dayanÄ±ÅŸma gruplarÄ±, operasyonlarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana eyalette 400 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtirken Myanmar hÃ¼kÃ¼meti Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 86 olduÄŸunu savunmuÅŸtu.

Operasyonlar sÄ±rasÄ±nda BangladeÅŸ'e kaÃ§mayÄ± baÅŸaran siviller, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini kÃ¶yleri ateÅŸe vermekle, yargÄ±sÄ±z infazla, tecavÃ¼z ve keyfi tutuklamalarla suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. 9 Ekim 2016- 5 Ocak 2017 arasÄ±nda 65 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

Kuala Lumpur'da aralÄ±k baÅŸÄ±nda BaÅŸbakan Necip Rezak'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Arakan'a Destek Mitingi'nde Myanmar hÃ¼kÃ¼metinden Rohingyalara yÃ¶nelik etnik temizliÄŸe son vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulmuÅŸtu.

ArdÄ±ndan Malezya ordusunun komutanÄ±, Myanmar'a resmi ziyarette bulmuÅŸ, Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii daveti Ã¼zerine Endonezya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Retno Marsudi de Myanmar'Ä± ziyaret etmiÅŸti.

Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Malezya ve Endonezya'nÄ±n, Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±yla ilgili sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne katkÄ± bulunabileceÄŸi dile getirilmiÅŸti.