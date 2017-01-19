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17:22, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Gazprom'dan, TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'na 42 milyar ruble
Gazprom'dan, TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'na 42 milyar ruble

Rus enerji ÅŸirketi Gazprom, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesine bu yÄ±l iÃ§inde 42 milyar ruble yatÄ±rmayÄ± planlÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazprom'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸirket tarafÄ±ndan TÃ¼rk AkÄ±mÄ± boru hattÄ±nÄ±n inÅŸasÄ± iÃ§in 2017'de 42 milyar rublelik (yaklaÅŸÄ±k 700 milyon dolar) yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacak.

Åžirket, ayrÄ±ca bu yÄ±l iÃ§inde Kuzey AkÄ±m 2 doÄŸalgaz projesine 110 milyar ruble, Sibirya'nÄ±n GÃ¼cÃ¼ projesine de 159 milyar ruble yatÄ±rÄ±m yapmayÄ± planlÄ±yor.

Ã–te yandan, Rusya parlamentosunun alt kanadÄ± Duma'nÄ±n enerji komitesi, dÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ± kararla, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesinin onaylanmasÄ±nÄ± parlamentoya Ã¶nermiÅŸti. Projeye iliÅŸkin anlaÅŸmanÄ±n yarÄ±n onaylanmak Ã¼zere Duma gÃ¼ndeminde ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.

TÃ¼rk AkÄ±mÄ± projesi iÃ§in Rusya ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda hÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± anlaÅŸma geÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Proje kapsamÄ±nda her biri 15,75 milyar metrekÃ¼p kapasiteye sahip iki boru hattÄ±nÄ±n inÅŸa edilmesi planlanÄ±yor.

Ä°lk hattÄ±n TÃ¼rkiye'ye, ikinci hattÄ±n ise gerekli teminatlarÄ±n alÄ±nmasÄ± halinde Avrupa'ya doÄŸalgaz ulaÅŸtÄ±rmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SÃ¶z konusu hattÄ±n TÃ¼rkiye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n, 2019'da faaliyete geÃ§mesi planlanÄ±yor.

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Ä°lgili Konular Gazprom TÃ¼rkiye Rusya
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