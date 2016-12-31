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19:52, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
17:27, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

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14 baÅŸsavcÄ± ile 1 baÅŸsavcÄ±vekilinin gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti
14 baÅŸsavcÄ± ile 1 baÅŸsavcÄ±vekilinin gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti

HSYK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Harun Kodalak'Ä±n arasÄ±nda bulunduÄŸu 14 baÅŸsavcÄ± ile 1 baÅŸsavcÄ±vekilinin gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± YÃ¼ksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesinin kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Harun Kodalak'Ä±n arasÄ±nda bulunduÄŸu 14 baÅŸsavcÄ± ile 1 baÅŸsavcÄ± vekilinin gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± YÃ¼ksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± oldu.

HSYK'nÄ±n internet sitesinde yayÄ±nlanan kararnameye gÃ¶re, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Harun Kodalak, Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tokat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErdoÄŸan Bayrakdar, Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ã–mer KariÅŸit, YargÄ±tay Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirildi.

Kodalak'tan boÅŸalan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± YÃ¼ksel Kocaman atandÄ±.

Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Ercan Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±, Salihli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ali RÄ±za Sam Ä°zmir BÃ¶lge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±, Gebze Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Mesut Cihangir Ä°zmir BÃ¶lge Adliye Mahkemesi Ã¼yesi, Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mehmet Ã–zel Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±, Manavgat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Hasan Dalak Ä°zmir BÃ¶lge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± oldu.

Bafra Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°brahim Keskin Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±, PolatlÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Tolgahan Ã–ztoprak Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±, Artvin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± AydÄ±n Turhan Tokat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±, Åžebinkarahisar Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Sedat Ã‡elik Artvin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±, Tunceli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± BaÅŸak EryÄ±lmaz Manavgat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ve Pazar Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± BehÃ§et Ä°ÅŸlek Tunceli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± olarak gÃ¶revlendirildi.

YÃœKSEL KOCAMAN'IN Ã–ZGEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

Zonguldak'Ä±n Devrek ilÃ§esinde, 5 MayÄ±s 1970'te dÃ¼nyaya gelen Kocaman, ilk, orta ve lise eÄŸitimini Devrek'te tamamladÄ±ktan sonra 1993'te Ankara Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesinden mezun oldu.

YÃ¼ksel Kocaman, 1998-2001 yÄ±llarÄ±nda PÄ±narhisar Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 2001-2003 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ise Ã‡atalzeytin Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerinde bulundu.

Kocaman, 2003 yÄ±lÄ±ndan itibaren sÄ±rasÄ±yla Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Tetkik HakimliÄŸi, Personel Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Tetkik HakimliÄŸi, Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Adli Sicil ve Ä°statistik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne 2011'de atanan YÃ¼ksel Kocaman, 31 Ekim 2014'te ise MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirilmiÅŸti.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan Harun Kodalak ise YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapacak.



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