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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:32, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
17:27, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

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HSYK'da gÃ¶revler deÄŸiÅŸti
HSYK'da gÃ¶revler deÄŸiÅŸti

HSYK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Harun Kodalak'Ä±n arasÄ±nda bulunduÄŸu 14 baÅŸsavcÄ± ile 1 baÅŸsavcÄ±vekilinin gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± YÃ¼ksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HSYK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Harun Kodalak'Ä±n arasÄ±nda bulunduÄŸu 14 baÅŸsavcÄ± ile 1 baÅŸsavcÄ±vekilinin gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± YÃ¼ksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± oldu.



Ä°lgili Konular hsyk
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