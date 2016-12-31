HSYK'da gÃ¶revler deÄŸiÅŸti

ErdoÄŸan: Daha bu temizlik yapÄ±lmÄ±ÅŸ, bitmiÅŸ deÄŸil

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonlarla ilgili olarak "Daha bu temizlik yapÄ±lmÄ±ÅŸ, bitmiÅŸ deÄŸil. Daha Ã§ok iÅŸimiz var. Bu bitecek. Bitmeden olmaz." dedi.