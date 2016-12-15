17:28, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

DemirtaÅŸ'a Midyat'taki davadan beraat





HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ hakkÄ±nda Midyat'ta yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat kararÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, Mardin'in Midyat ilÃ§esinde PKK propagandasÄ± yapmak suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat etti. Midyat AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda sanÄ±k DemirtaÅŸ'Ä±n avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. DiyarbakÄ±r'daki terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan DemirtaÅŸ, Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) yoluyla savunma yaptÄ±. Mahkeme, verdiÄŸi kÄ±sa aranÄ±n ardÄ±ndan 2015 yÄ±lÄ±nda Midyat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama nedeniyle "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" iddiasÄ±yla yargÄ±lanan DemirtaÅŸ hakkÄ±nda, "suÃ§un yasal unsurlarÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle beraat kararÄ± verdi.

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