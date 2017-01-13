ABD'den Libya'ya hava saldÄ±rÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'li yetkililer dÃ¼n gece Libya'nÄ±n gÃ¼neyinde DEAÅž kamplarÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
CNN, ABD'li yetkililere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Libya'nÄ±n gÃ¼neyindeki DEAÅž kamplarÄ±na dÃ¼n gece B-2 bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±ylaÂ hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini kaydetti.Â
Kaynaklar, bu operasyonun ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce onayladÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sÃ¼reli askeri operasyonlarÄ±n bir parÃ§asÄ± ve muhtemelen sonuncusu olduÄŸunu aktardÄ±.Â
ABD casus uÃ§aklarÄ±, Sirte'den kaÃ§an DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n saklandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len bÃ¶lgeleriÂ haftalardÄ±r izliyordu.
SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Tomahawk fÃ¼zeleriyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ ABD donanmasÄ±na ait savaÅŸ gemilerinin de bÃ¶lgede hazÄ±r bulundurulduÄŸu ancak gemilere ihtiyaÃ§ duyulmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
SETA'nÄ±n yeni dÃ¶nemde TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin deÄŸerlendirildiÄŸi raporunda, gÃ¶revi devralacak Trump dÃ¶neminde, sivillere ve PKK ile aÃ§Ä±k baÄŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak PYD'ye desteÄŸini sonlandÄ±rmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi
SÄ±rp mevkidaÅŸÄ± Dacic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Caferi, "Irak yalnÄ±zca kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in deÄŸil, tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in mÃ¼cadele veriyor. Zira bu terÃ¶ristler tÃ¼m Ã¼lkelerde varlÄ±k gÃ¶steriyor. TÃ¼m bu Ã¼lkeler tehdit altÄ±nda" dedi
Trump'un Stoltenberg'e ABD'nin kendisini NATO'ya karÅŸÄ± sorumlu hissetmeye devam edeceÄŸini sÃ¶ylediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin 17 Ocak'tan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere bir ay daha uzatÄ±lmasÄ±na karar verildi
ABD Libya'daki DEAÅž kamplarÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
75 bin Filistinlinin su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± beklenen, Gazze'deki en bÃ¼yÃ¼k su arÄ±tma tesisi bugÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkÃ§e KonuÅŸan Ãœlkeler UluslararasÄ± Gazeteciler DerneÄŸi'nin (TKÃœUGD) 2016 medya takip raporu, tDAEÅž'in TÃ¼rkistan'a yÃ¶nelik faaliyetlerini gÃ¼ndeme getirdi.
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye Ã–zel Temsilcisi de Mistura'dan, Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM heyetine baÅŸkanlÄ±k etmesini istedi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudeyne, BatÄ± Åžeria'daki Maale Adumim yerleÅŸim biriminin Ä°srail'e dahil edilmesi yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nacak bir kararÄ±n bÃ¶lgedeki barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ±n sonu olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
John Kerry, Sudan'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine SudanlÄ± mevkidaÅŸÄ± Salih ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bedran ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi
TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib kentinde, silahlÄ± muhalifler yÃ¶netimi seÃ§imle sivillere bÄ±raktÄ±
BaÄŸdat Vilayet Meclisi, Vali Temimi'yi hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden aldÄ±.
Irak ordu gÃ¼Ã§lerinin, Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilÃ§esini DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ni KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma vaadini unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Gambiya liderinin seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± reddederek gÃ¶revde kalmasÄ± ve OHAL ilan etmesinin ardÄ±ndan komÅŸu Ã¼lkelerde askeri mÃ¼dahale hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±