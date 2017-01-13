17:43, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

ABD'den Libya'ya hava saldÄ±rÄ±sÄ±





ABD Libya'daki DEAÅž kamplarÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'li yetkililer dÃ¼n gece Libya'nÄ±n gÃ¼neyinde DEAÅž kamplarÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â CNN, ABD'li yetkililere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Libya'nÄ±n gÃ¼neyindeki DEAÅž kamplarÄ±na dÃ¼n gece B-2 bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±ylaÂ hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini kaydetti.Â Kaynaklar, bu operasyonun ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce onayladÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sÃ¼reli askeri operasyonlarÄ±n bir parÃ§asÄ± ve muhtemelen sonuncusu olduÄŸunu aktardÄ±.Â ABD casus uÃ§aklarÄ±, Sirte'den kaÃ§an DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n saklandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len bÃ¶lgeleriÂ haftalardÄ±r izliyordu. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Tomahawk fÃ¼zeleriyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ ABD donanmasÄ±na ait savaÅŸ gemilerinin de bÃ¶lgede hazÄ±r bulundurulduÄŸu ancak gemilere ihtiyaÃ§ duyulmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

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