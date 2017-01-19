17:41, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Gazze'de deniz suyu arÄ±tma tesisi aÃ§Ä±ldÄ±





75 bin Filistinlinin su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± beklenen, Gazze'deki en bÃ¼yÃ¼k su arÄ±tma tesisi bugÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu'nun (UNICEF) Gazze'de Filistin yÃ¶netimiyle iÅŸ birliÄŸi ve Avrupa BirliÄŸi (AB) desteÄŸiyle yaptÄ±ÄŸÄ± deniz suyu arÄ±tma tesisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. "KÄ±yÄ± Belediyeleri Ä°Ã§me Suyu ProgramÄ±" Ã§erÃ§evesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projenin Deyr el-Belah bÃ¶lgesinin batÄ±sÄ±nda dÃ¼zenlenen aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na BM, AB ve Filistin hÃ¼kÃ¼metinden birÃ§ok yetkili katÄ±ldÄ±. UNICEF'in Filistin Temsilcisi June Kunugi, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "BugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 75 bin Filistinlinin su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± beklenen, Gazze'deki en bÃ¼yÃ¼k su arÄ±tma tesisini aÃ§Ä±yoruz." dedi. Kunugi, bu tesisin UNICEF'in Gazze'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nma ve iÃ§me suyu saÄŸlama hedeflerinin iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Robert Piper de tesisin tamamlanmasÄ± ve geniÅŸletilmesinin BM'nin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde olduÄŸu ifade etti. Piper, Gazze'deki iÃ§me suyunun saÄŸlÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na ve bÃ¶lgede yaÅŸayan 2 milyon insanÄ±n yÃ¼zde 96'sÄ±nÄ±n su kirliliÄŸinden dolayÄ± Ã§eÅŸitli hastalÄ±klara yakalandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, BM'in, Gazze'deki su ve elektrik krizini Ã§Ã¶zmek iÃ§in bÃ¼tÃ¼n taraflarla birlikte Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti. Avrupa Komisyonu GÃ¼ney KomÅŸuluk Ä°liÅŸkileri DirektÃ¶rÃ¼ Michael Koehler ise Gazze'nin, Ä°srail ambargosu altÄ±nda 10'uncu yÄ±lÄ±na girdiÄŸini belirterek, "Gazze'deki zor ÅŸartlarÄ±n halledilmesi Ã¶nceliklerimiz arasÄ±ndadÄ±r." diye konuÅŸtu. Filistin Su Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Mazin Guneym de tesisin aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n Gazze'ye iÃ§me suyu saÄŸlamasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi. BM'nin finanse ettiÄŸi projenin 10 milyon avroya mal olduÄŸu belirtiliyor.

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