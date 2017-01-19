Gazze'de deniz suyu arÄ±tma tesisi aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu'nun (UNICEF) Gazze'de Filistin yÃ¶netimiyle iÅŸ birliÄŸi ve Avrupa BirliÄŸi (AB) desteÄŸiyle yaptÄ±ÄŸÄ± deniz suyu arÄ±tma tesisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.
"KÄ±yÄ± Belediyeleri Ä°Ã§me Suyu ProgramÄ±" Ã§erÃ§evesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projenin Deyr el-Belah bÃ¶lgesinin batÄ±sÄ±nda dÃ¼zenlenen aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na BM, AB ve Filistin hÃ¼kÃ¼metinden birÃ§ok yetkili katÄ±ldÄ±.
UNICEF'in Filistin Temsilcisi June Kunugi, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "BugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 75 bin Filistinlinin su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± beklenen, Gazze'deki en bÃ¼yÃ¼k su arÄ±tma tesisini aÃ§Ä±yoruz." dedi.
Kunugi, bu tesisin UNICEF'in Gazze'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nma ve iÃ§me suyu saÄŸlama hedeflerinin iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Robert Piper de tesisin tamamlanmasÄ± ve geniÅŸletilmesinin BM'nin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde olduÄŸu ifade etti.
Piper, Gazze'deki iÃ§me suyunun saÄŸlÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na ve bÃ¶lgede yaÅŸayan 2 milyon insanÄ±n yÃ¼zde 96'sÄ±nÄ±n su kirliliÄŸinden dolayÄ± Ã§eÅŸitli hastalÄ±klara yakalandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, BM'in, Gazze'deki su ve elektrik krizini Ã§Ã¶zmek iÃ§in bÃ¼tÃ¼n taraflarla birlikte Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
Avrupa Komisyonu GÃ¼ney KomÅŸuluk Ä°liÅŸkileri DirektÃ¶rÃ¼ Michael Koehler ise Gazze'nin, Ä°srail ambargosu altÄ±nda 10'uncu yÄ±lÄ±na girdiÄŸini belirterek, "Gazze'deki zor ÅŸartlarÄ±n halledilmesi Ã¶nceliklerimiz arasÄ±ndadÄ±r." diye konuÅŸtu.
Filistin Su Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Mazin Guneym de tesisin aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n Gazze'ye iÃ§me suyu saÄŸlamasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi.
BM'nin finanse ettiÄŸi projenin 10 milyon avroya mal olduÄŸu belirtiliyor.
SETA'nÄ±n yeni dÃ¶nemde TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin deÄŸerlendirildiÄŸi raporunda, gÃ¶revi devralacak Trump dÃ¶neminde, sivillere ve PKK ile aÃ§Ä±k baÄŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak PYD'ye desteÄŸini sonlandÄ±rmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi
SÄ±rp mevkidaÅŸÄ± Dacic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Caferi, "Irak yalnÄ±zca kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in deÄŸil, tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in mÃ¼cadele veriyor. Zira bu terÃ¶ristler tÃ¼m Ã¼lkelerde varlÄ±k gÃ¶steriyor. TÃ¼m bu Ã¼lkeler tehdit altÄ±nda" dedi
Trump'un Stoltenberg'e ABD'nin kendisini NATO'ya karÅŸÄ± sorumlu hissetmeye devam edeceÄŸini sÃ¶ylediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin 17 Ocak'tan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere bir ay daha uzatÄ±lmasÄ±na karar verildi
ABD Libya'daki DEAÅž kamplarÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
75 bin Filistinlinin su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± beklenen, Gazze'deki en bÃ¼yÃ¼k su arÄ±tma tesisi bugÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkÃ§e KonuÅŸan Ãœlkeler UluslararasÄ± Gazeteciler DerneÄŸi'nin (TKÃœUGD) 2016 medya takip raporu, tDAEÅž'in TÃ¼rkistan'a yÃ¶nelik faaliyetlerini gÃ¼ndeme getirdi.
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye Ã–zel Temsilcisi de Mistura'dan, Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM heyetine baÅŸkanlÄ±k etmesini istedi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudeyne, BatÄ± Åžeria'daki Maale Adumim yerleÅŸim biriminin Ä°srail'e dahil edilmesi yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nacak bir kararÄ±n bÃ¶lgedeki barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ±n sonu olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
John Kerry, Sudan'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine SudanlÄ± mevkidaÅŸÄ± Salih ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bedran ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi
TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib kentinde, silahlÄ± muhalifler yÃ¶netimi seÃ§imle sivillere bÄ±raktÄ±
BaÄŸdat Vilayet Meclisi, Vali Temimi'yi hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden aldÄ±.
Irak ordu gÃ¼Ã§lerinin, Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilÃ§esini DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ni KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma vaadini unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Gambiya liderinin seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± reddederek gÃ¶revde kalmasÄ± ve OHAL ilan etmesinin ardÄ±ndan komÅŸu Ã¼lkelerde askeri mÃ¼dahale hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±