17:46, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Nostaljik tramvay altÄ± ay Ã§alÄ±ÅŸmayacak





Ä°stiklal Caddesi'ndeki tramvay bakÄ±m sebebiyle altÄ± ay faaliyet gÃ¶stermeyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Taksim'de nostaljik tramvayÄ±n seferlerine altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle ara verildiÄŸini bildirdi. Konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klama gÃ¶re, meydan ve tÃ¼nel arasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan nostaljik tramvay seferleri altyapÄ± yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle bugÃ¼nden itibarenÂ yaklaÅŸÄ±k 6 ay boyunca yapÄ±lamayacak.Â Bu gÃ¼zergahÄ± kullanacak yolcularÄ±n Ä°stanbul Metrosunu tercih edebileceÄŸi belirtildi.

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