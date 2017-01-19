17:53, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal bir ay daha uzadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin bir ay daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin 17 Ocak'tan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere bir ay daha uzatÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "BaÅŸbakan Yusuf Åžahid ve Parlamento BaÅŸkanÄ± Muhammed NasÄ±r'la yapÄ±lan istiÅŸarelerin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± tÃ¼m Ã¼lkede 17 Ocak'tan itibaren geÃ§erli olmak kaydÄ±yla olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin bir ay daha devamÄ±na karar vermiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada kararÄ±n alÄ±nmasÄ±nda "ulusal gÃ¼venlik ve sÄ±nÄ±rlardaki durumlarÄ±n" dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

BaÅŸkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 KasÄ±m 2015'te cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± muhafÄ±z alayÄ±na dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Ã¼lkede ilan edilen bir aylÄ±k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal daha sonra gelen sÃ¼reÃ§te birer, ikiÅŸer ve Ã¼Ã§er aylÄ±k olmak Ã¼zere 9 kez daha uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Tunus 14 Ocak Devrimi'nin ardÄ±ndan zaman zaman gÃ¼venlik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸarken, Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerde terÃ¶rist saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor.