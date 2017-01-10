ABD NATO'ya karÅŸÄ± sorumluluk hissetmeyi sÃ¼rdÃ¼recek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin NATO'ya yÃ¶nelik gÃ¼venlik garantilerinin arkasÄ±nda duracaÄŸÄ±ndan emin olduÄŸunu belirterek, "Trump'la bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±m. Bana, ABD'nin kendisini NATO'ya karÅŸÄ± sorumlu hissetmeye devam edeceÄŸini sÃ¶yledi."Â dedi.Â
Stoltenberg, Almanya'nÄ±n "Die Welt" gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda, ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n NATO'ya yÃ¶nelik eleÅŸtirilerinin ardÄ±ndan ilk defa aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Stoltenberg, ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump'la Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± iÃ§in mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Stoltenberg, "ABD'nin NATO'ya yÃ¶nelik gÃ¼venlik garantilerinin arkasÄ±nda duracaÄŸÄ±ndan kesinlikle eminim.Â Trump'la bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±m. Trump,Â gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bana Ã§ok aÃ§Ä±k olarak ABD'nin kendisini NATO'ya karÅŸÄ± sorumlu hissetmeye devam edeceÄŸini sÃ¶yledi." diye konuÅŸtu.
Stoltenberg,Â Trump'Ä±n NATO'ya terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda yÃ¶nelttiÄŸi eleÅŸtiriye ise "NATO zaten uluslararasÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele konusuna mÃ¼dahil ve biz NATO'nun bu alandaki katkÄ±larÄ±nÄ±n nasÄ±l artÄ±rÄ±labileceÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yoruz." ÅŸeklinde cevap verdi.
Stoltenberg, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Ã–zellikle gÃ¼venlik sahasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸi ve istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± zamanlarda NATO gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ kurumlar gerekli. NATO ittifakÄ± sÃ¼rekli deÄŸiÅŸiyor ve NATO, deÄŸiÅŸimlere uyum saÄŸlama yeteneÄŸine sahip. DÃ¼nya deÄŸiÅŸiyor ve bizde aynÄ± 70 yÄ±ldÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi deÄŸiÅŸiyoruz."
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Ã¼lkelerine yÃ¶nelikÂ siber saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda da konuÅŸtu. Stoltenberg, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶lÃ§Ã¼mler geÃ§en sene NATO birimlerine uzmanlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun ÅŸekilde mÃ¼dahalesini gerektiren aylÄ±k ortalama 500 ciddi saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu. Bu veriler geÃ§en seneye kÄ±yasla yÃ¼zde 60'lÄ±k bir artÄ±ÅŸ demek. YapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã§oÄŸu ise kiÅŸiler deÄŸil bazÄ± Ã¼lkelerin resmi kurumlarÄ± tarafÄ±ndan desteklendi." dedi.
Stoltenberg,Â NATO'nun bilgi aÄŸÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n 2015 yÄ±lÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 60Â arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek, 2016 yÄ±lÄ±nda NATO birimlerine aylÄ±k ortalama 500 ciddi saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini belirtti.
YapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun bireysel saldÄ±rÄ±lar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Stoltenberg, bazÄ± Ã¼lkelerin resmi birimlerinin bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ± desteklediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Stoltenberg, siber gÃ¼venlik konusunda, "Bu geliÅŸme konusunda oldukÃ§a endiÅŸeliyim. Siber savunma konusu bir sonraki NATO zirvesinde Ã¶nemli bir rol oynayacak. Bu alandaki Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rmaya devam etmek zorundayÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
NATO'nun bÃ¼tÃ¼n Ã¼ye Ã¼lkelere bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±lar durumunda bir krizle mÃ¼cadele takÄ±mÄ± sunduÄŸunu anlatan Stoltenberg, siber saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tehdit oluÅŸturduÄŸunu, enerji ve saÄŸlÄ±k hizmetleri baÅŸta olmak Ã¼zere bir Ã§ok kritik kurumun alt yapÄ±sÄ±na zarar verebileceÄŸine dikkat Ã§ekti.
Stoltenberg, siber saldÄ±rÄ±larÄ±n askeri boyutuna deÄŸinerek, "Siber saldÄ±rÄ±lar NATO'nun savunma Ã§evikliÄŸine zarar verebilir ve bizim silahlÄ± birliklerimizi gÃ¶revlerini yapma konusunda olumsuz etkileyebilir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bÃ¼tÃ¼n askeri faaliyetler veri transferine dayanÄ±yor. EÄŸer veri transferi saÄŸlanamazsa bu bÃ¼yÃ¼k kayÄ±p ve zarar meydana gelebilir." dedi.
Stoltenberg ayrÄ±ca NATO Ã¼yesi bir Ã¼lkeye yapÄ±lacak bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± bir siber saldÄ±rÄ±nÄ±nÂ NATO Ã¼yesi bir Ã¼lke saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nda tÃ¼m Ã¼ye Ã¼lkelerin birlikte savaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 5. madde kapsamÄ±nda da deÄŸerlendirilebileceÄŸini bildirdi.
SETA'nÄ±n yeni dÃ¶nemde TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin deÄŸerlendirildiÄŸi raporunda, gÃ¶revi devralacak Trump dÃ¶neminde, sivillere ve PKK ile aÃ§Ä±k baÄŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak PYD'ye desteÄŸini sonlandÄ±rmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi
SÄ±rp mevkidaÅŸÄ± Dacic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Caferi, "Irak yalnÄ±zca kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in deÄŸil, tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in mÃ¼cadele veriyor. Zira bu terÃ¶ristler tÃ¼m Ã¼lkelerde varlÄ±k gÃ¶steriyor. TÃ¼m bu Ã¼lkeler tehdit altÄ±nda" dedi
Trump'un Stoltenberg'e ABD'nin kendisini NATO'ya karÅŸÄ± sorumlu hissetmeye devam edeceÄŸini sÃ¶ylediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin 17 Ocak'tan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere bir ay daha uzatÄ±lmasÄ±na karar verildi
ABD Libya'daki DEAÅž kamplarÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
75 bin Filistinlinin su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± beklenen, Gazze'deki en bÃ¼yÃ¼k su arÄ±tma tesisi bugÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkÃ§e KonuÅŸan Ãœlkeler UluslararasÄ± Gazeteciler DerneÄŸi'nin (TKÃœUGD) 2016 medya takip raporu, tDAEÅž'in TÃ¼rkistan'a yÃ¶nelik faaliyetlerini gÃ¼ndeme getirdi.
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye Ã–zel Temsilcisi de Mistura'dan, Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM heyetine baÅŸkanlÄ±k etmesini istedi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudeyne, BatÄ± Åžeria'daki Maale Adumim yerleÅŸim biriminin Ä°srail'e dahil edilmesi yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nacak bir kararÄ±n bÃ¶lgedeki barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ±n sonu olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
John Kerry, Sudan'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine SudanlÄ± mevkidaÅŸÄ± Salih ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bedran ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi
TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib kentinde, silahlÄ± muhalifler yÃ¶netimi seÃ§imle sivillere bÄ±raktÄ±
BaÄŸdat Vilayet Meclisi, Vali Temimi'yi hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden aldÄ±.
Irak ordu gÃ¼Ã§lerinin, Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilÃ§esini DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ni KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma vaadini unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Gambiya liderinin seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± reddederek gÃ¶revde kalmasÄ± ve OHAL ilan etmesinin ardÄ±ndan komÅŸu Ã¼lkelerde askeri mÃ¼dahale hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±