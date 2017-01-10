17:54, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

ABD NATO'ya karÅŸÄ± sorumluluk hissetmeyi sÃ¼rdÃ¼recek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin NATO'ya yÃ¶nelik gÃ¼venlik garantilerinin arkasÄ±nda duracaÄŸÄ±ndan emin olduÄŸunu belirterek, "Trump'la bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±m. Bana, ABD'nin kendisini NATO'ya karÅŸÄ± sorumlu hissetmeye devam edeceÄŸini sÃ¶yledi."Â dedi.Â

Stoltenberg, Almanya'nÄ±n "Die Welt" gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda, ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n NATO'ya yÃ¶nelik eleÅŸtirilerinin ardÄ±ndan ilk defa aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Stoltenberg, ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump'la Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± iÃ§in mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Stoltenberg, "ABD'nin NATO'ya yÃ¶nelik gÃ¼venlik garantilerinin arkasÄ±nda duracaÄŸÄ±ndan kesinlikle eminim.Â Trump'la bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±m. Trump,Â gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bana Ã§ok aÃ§Ä±k olarak ABD'nin kendisini NATO'ya karÅŸÄ± sorumlu hissetmeye devam edeceÄŸini sÃ¶yledi." diye konuÅŸtu.

Stoltenberg,Â Trump'Ä±n NATO'ya terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda yÃ¶nelttiÄŸi eleÅŸtiriye ise "NATO zaten uluslararasÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele konusuna mÃ¼dahil ve biz NATO'nun bu alandaki katkÄ±larÄ±nÄ±n nasÄ±l artÄ±rÄ±labileceÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yoruz." ÅŸeklinde cevap verdi.

Stoltenberg, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ã–zellikle gÃ¼venlik sahasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸi ve istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± zamanlarda NATO gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ kurumlar gerekli. NATO ittifakÄ± sÃ¼rekli deÄŸiÅŸiyor ve NATO, deÄŸiÅŸimlere uyum saÄŸlama yeteneÄŸine sahip. DÃ¼nya deÄŸiÅŸiyor ve bizde aynÄ± 70 yÄ±ldÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi deÄŸiÅŸiyoruz."

"SÄ°BER SALDIRILAR BAZI ÃœLKELERCE DESTEKLENÄ°YOR"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Ã¼lkelerine yÃ¶nelikÂ siber saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda da konuÅŸtu. Stoltenberg, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶lÃ§Ã¼mler geÃ§en sene NATO birimlerine uzmanlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun ÅŸekilde mÃ¼dahalesini gerektiren aylÄ±k ortalama 500 ciddi saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu. Bu veriler geÃ§en seneye kÄ±yasla yÃ¼zde 60'lÄ±k bir artÄ±ÅŸ demek. YapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã§oÄŸu ise kiÅŸiler deÄŸil bazÄ± Ã¼lkelerin resmi kurumlarÄ± tarafÄ±ndan desteklendi." dedi.

Stoltenberg,Â NATO'nun bilgi aÄŸÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n 2015 yÄ±lÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 60Â arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek, 2016 yÄ±lÄ±nda NATO birimlerine aylÄ±k ortalama 500 ciddi saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini belirtti.

YapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun bireysel saldÄ±rÄ±lar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Stoltenberg, bazÄ± Ã¼lkelerin resmi birimlerinin bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ± desteklediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Stoltenberg, siber gÃ¼venlik konusunda, "Bu geliÅŸme konusunda oldukÃ§a endiÅŸeliyim. Siber savunma konusu bir sonraki NATO zirvesinde Ã¶nemli bir rol oynayacak. Bu alandaki Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rmaya devam etmek zorundayÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

NATO'nun bÃ¼tÃ¼n Ã¼ye Ã¼lkelere bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±lar durumunda bir krizle mÃ¼cadele takÄ±mÄ± sunduÄŸunu anlatan Stoltenberg, siber saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tehdit oluÅŸturduÄŸunu, enerji ve saÄŸlÄ±k hizmetleri baÅŸta olmak Ã¼zere bir Ã§ok kritik kurumun alt yapÄ±sÄ±na zarar verebileceÄŸine dikkat Ã§ekti.

Stoltenberg, siber saldÄ±rÄ±larÄ±n askeri boyutuna deÄŸinerek, "Siber saldÄ±rÄ±lar NATO'nun savunma Ã§evikliÄŸine zarar verebilir ve bizim silahlÄ± birliklerimizi gÃ¶revlerini yapma konusunda olumsuz etkileyebilir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bÃ¼tÃ¼n askeri faaliyetler veri transferine dayanÄ±yor. EÄŸer veri transferi saÄŸlanamazsa bu bÃ¼yÃ¼k kayÄ±p ve zarar meydana gelebilir." dedi.

Stoltenberg ayrÄ±ca NATO Ã¼yesi bir Ã¼lkeye yapÄ±lacak bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± bir siber saldÄ±rÄ±nÄ±nÂ NATO Ã¼yesi bir Ã¼lke saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nda tÃ¼m Ã¼ye Ã¼lkelerin birlikte savaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 5. madde kapsamÄ±nda da deÄŸerlendirilebileceÄŸini bildirdi.