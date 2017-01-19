17:56, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Caferi SÄ±rbistan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim el-Caferi, SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'daki resmi temaslarÄ± kapsamÄ±nda, mevkidaÅŸÄ± Ä°vica Dacic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan, iki Ã¼lke arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak diplomatik pasaport ve hizmet pasaportu hamillerine vize muafiyeti tanÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma imzalandÄ±.

Ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Caferi, terÃ¶rle mÃ¼cadele eden Ã¼lkesine verdiÄŸi destek iÃ§in SÄ±rbistan'a teÅŸekkÃ¼r ederek, Irak ordusunun bu mÃ¼cadelede baÅŸarÄ± sergilediÄŸini, dÃ¼n itibariyle Musul yakÄ±nlarÄ±nda 428 kÃ¶yÃ¼n terÃ¶ristlerden temizlendiÄŸini ifade etti.

MÃ¼cadelelerinin son DEAÅž mensubunu topraklarÄ±ndan Ã§Ä±karana kadar sÃ¼receÄŸini vurgulayan Caferi, "Irak yalnÄ±zca kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in deÄŸil, tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in mÃ¼cadele veriyor. Zira bu terÃ¶ristler tÃ¼m Ã¼lkelerde varlÄ±k gÃ¶steriyor. TÃ¼m bu Ã¼lkeler tehdit altÄ±nda." ifadelerini kullandÄ±.

Caferi, Irak'Ä±n zor gÃ¼nlerinde kendisine yardÄ±m eli uzatanlarÄ± asla unutmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, Ã¼lkesinin altyapÄ±sÄ±nÄ±n yenilenmesi gerektiÄŸini ve halkÄ±n saldÄ±rÄ±lardan korunmasÄ± iÃ§in daha fazla silahlanmaya ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± belirtti.

"TÃœRK BÄ°RLÄ°KLERÄ°NÄ°N IRAK'TAN Ã‡EKÄ°LMESÄ° GEREK"

SÄ±rbistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Dacic de iki Ã¼lkenin her zaman iyi iliÅŸkilere sahip olduÄŸunu anÄ±msatarak, bÃ¼yÃ¼k yabancÄ± Ã¼lkelerin baskÄ±larÄ±na raÄŸmen Kosova konusunda SÄ±rbistan'a destek olan Irak'a teÅŸekkÃ¼r etti.

SÄ±rbistan'Ä±n BaÄŸdat'taki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini hiÃ§bir zaman kapatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Dacic, SÄ±rbistan'Ä±n Irak'ta olup bitenleri bÃ¼yÃ¼k bir dikkat ve iyimserlikle takip ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Irak'Ä±n DEAÅž'a karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi desteklediklerini belirten Dacic, "Irak'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yabancÄ± askeri birliklerin, daha doÄŸrusu TÃ¼rk birliklerinin Irak topraklarÄ±ndan Ã§ekilmesi gerektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Caferi, Belgrad'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda ayrÄ±ca, SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Tomislav Nikolic tarafÄ±ndan da kabul edildi.

Nikolic gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Irak'Ä±n DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelesini desteklediklerini ve Irak'ta en kÄ±sa zamanda yeniden barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Caferi de Ã¼lkesindeki mevcut durum nedeniyle gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalan vatandaÅŸlarÄ±na kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an SÄ±rbistan'a teÅŸekkÃ¼r ederek, Nikolic'i Irak'a davet etti.